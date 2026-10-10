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Sutien de peste 1.000 de lei, parfumuri și haine de lux, cumpărate din banii ANM. Ce a descoperit Ministerul Mediului

Ministerul Mediului a anunțat nereguli grave la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Potrivit instituției, au fost identificate achiziții de produse precum lenjerie de lux, parfumuri, rochii și pijamale, plătite din fondurile instituției.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 10 Octombrie 2026, 13:23 | Actualizat Sambata, 10 Octombrie 2026, 13:43
Sutien de peste 1.000 de lei, parfumuri și haine de lux, cumpărate din banii ANM | Profimediaimages.ro
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În urma descoperirilor făcute, Ministerul Mediului cere demisia conducerii ANM și a sesizat Parchetul pentru verificarea situației.

Sutien de peste 1.000 de lei, parfumuri și haine de lux, cumpărate din banii ANM

Un control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a scos la iveală achiziții neobișnuite, făcute cu unul dintre cardurile instituției.

Potrivit ministrului Diana Buzoianu, au fost cumpărate parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice și pantofi cu toc. Pe listă apare inclusiv un sutien de lux, în valoare de peste 1.000 de lei. Ministrul susține că, în 2025 și 2026, ANM a cheltuit sute de mii de lei pentru astfel de produse.

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„Ce au în comun un sutien de lux cu preţul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poşete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălţăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux şi ghivece ornamentale de mii de lei bucata? Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, din bugetul instituţiei. Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit corpul control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni. 5 carduri existente care au fost folosite pentru a cumpăra din bani publici lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine şi poşete”, a scris Diana Buzoianu, astăzi, 10 octombrie, pe reţelele de socializare, ataşând imagini cu modele de bunuri care au fost achiziţionate de pe aceste carduri.

Potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în 2025, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a cheltuit sute de mii de lei pe produse care ridică semne de întrebare. Printre achiziții se numără articole vestimentare și lenjerie, în valoare de 85.290 de lei, parfumuri de 119.750 de lei și produse cosmetice de 11.666 de lei.

Lista cheltuielilor include și odorizante de cameră, în valoare de 38.687 de lei, precum și decorațiuni și accesorii pentru baie, bucătărie și locuință, care au costat 30.052 de lei. În plus, au fost cumpărate trei ceasuri inteligente și accesorii în valoare totală de 11.545 de lei. Printre achizițiile semnalate se mai află două aranjamente florale, pentru care s-au plătit în total 9.350 de lei, și două ghivece ornamentale, în valoare de 6.381 de lei.

Cheltuielile au fost prezentate de ministru în cadrul verificărilor privind modul în care ANM a folosit fondurile instituției, scrie stiripesurse.ro.

Diana Buzoianu cere demisia conducerii ANM și anunță sesizarea Parchetului

Neregulile semnalate la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) ar fi continuat și în 2026. Potrivit datelor prezentate de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în acest an au fost cumpărate articole vestimentare și accesorii de lux în valoare totală de 103.143 de lei. Lista cheltuielilor mai include haine de 8.742 de lei, parfumuri de 12.619 lei, produse cosmetice de 14.216 lei și odorizante de cameră de 4.311 lei.

Diana Buzoianu a anunțat că raportul Corpului de Control va fi trimis la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Ministrul a cerut demisia conducerii ANM și a criticat dur modul în care ar fi fost cheltuiți banii instituției.

”Vom trimite acest raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Am primit mai multe sesizări care au stat la baza cererii de a fi realizat acest control în cadrul ANM, dar nu mi-aş fi putut imagina niciodată că asemenea aberaţii şi o asemenea bătaie de joc pe banii publici ar putea fi descoperită în urma oricărui control. În aceste condiţii, având în vedere că aceste aspecte sunt doar o mică parte din descoperirile corpului de control, în orice stat normal conducerea ANM ar trebui să îşi dea astăzi demisia. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, luni vom convoca de urgenţă o şedinţă cu echipa juridică din Ministerul Mediului pentru a analiza toate căile legale pe care le putem urma”, conchide ministrul Mediului.

Elena Mateescu, prima reacție în scandalul cumpărăturilor de lux de la ANM

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a venit cu prima reacție după apariția informațiilor despre achizițiile de lux făcute din banii instituției.

Într-o postare pe Facebook, Elena Mateescu a precizat că a cerut Poliției Capitalei și structurii de investigare a criminalității economice să verifice activitățile semnalate și să stabilească măsurile necesare.

Directoarea ANM a subliniat că ancheta este în desfășurare și că, până la finalizarea acesteia, nu pot fi oferite mai multe detalii.

„Am luat act de Raportul Corpului de Control pe care doamna ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, l-a făcut cunoscut azi pe pagina de Facebook a domniei sale. Având în vedere că este o anchetă în curs de desfășurare, nu putem face cunoscute detalii privind acest demers. Așteptăm rezultatul anchetei și soluționarea aspectelor sesizate”, a transmis directorul general al ANM.

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