Diferența dintre greutatea în viu și cea netă la porci. Cum să îți organizezi bugetul pentru masa de Crăciun

Se apropie Crăciunul, iar românii își pregătesc meniul pentru masa de sărbătoare. Iată ce trebuie să ia în calcul fiecare.

În această perioadă crește extrem de mult cererea pentru carnea de porc. Acest lucru influențează, din păcate, și prețul.

Ce diferență este între greutatea unui porc în viu sau cea netă. Cum se calculează

În prezent, carnea de porc din supermarketuri variază între 16 lei/kg și 40 lei/kg. Însă, potrivit unei surse, prețul porcului viu care intră într-un abator este între 7,1 lei/kg și 7,24 lei/kg, în funcție de greutate. Prețul de anul acesta este mai mic decât cel din anii trecut. În 2024, era 8,03 lei/kg, iar în 2023 de 10,05 lei/kg.

Românii încă își cresc propriile animale în gospodărie, astfel că se ocupă și de vânzarea lor, iar prețurile sunt următoarele, în funcție de zonă:

- Ilfov: 10 lei/kg, 11.5, 12 sau chiar 15 lei/kg

- Argeș: 16 lei/kg

- Timiș: 17 lei

- Gorj: 13 lei/kg

- Mureș: 14 lei/kg

Prețul pentru porcii vii este mai mare dacă are mai puțin grăsime, adică sunt mai tineri, repsectiv mai mic dacă porcul este mai mare, de peste 150 de kg.

Carnea de porc, dacă nu este cumpărată din magazine specializare, trebuie dusă la analize, pentru a fi consumată în siguranță.

Consumatorii trebuie să știe că greutatea inițială a porcului scade după tăiere. Înainte de a fi tranșat, animalul pierde aproximativ 15% din greutate doar din scurgerea sângelui.

De asemenea, și la pârlire, greutatea scade. După acest pas urmează golirea și curățarea intestinelor și a burții, adică încă un factor de pierdere din greutatea inițială, de aproximativ 25-28%.

Potrivit sursei menționate anterior, se poate calcula greutatea exactă utilizând o formulă.

Pentru început se măsoară lungimea porcului, pe care o s-o notăm cu L. Măsurătoarea se face din spatele urechilor, până la începutul cozii.

După acest pas, se măsoară circumferința porcului, notată cu C. Se măsoară imediat după picioarele din față ale animalului.

Astfel, formula de calcul este următoare:

C x X x L x 69,3 = G

Unde G este greutatea aproximativă a animalului, iar 69,3 este constanta de calcul.

Pentru a afla greutatea carcasei porcului, G se înmulțește cu 0,72, astfel:

G x 0,72 = Carcasa porcului

Coform acestor formule, un porc de 114 kg în viu pierde după tranșase 32 de kg, adică circa 28% din greutatea inițială.

Pentru un porc de 200 kg pe care s-a plătit un preț de 3.000 de lei, se ajunge la 21 lei/kg, ceea ce este o sumă avantajoasă față de prețurile din supermarketuri. Însă consumatorii nu trebuie să uite să ducă o bucată de carne la medicul veterinar pentru testul de Trichinella. Doar dacă testul iese negativ, carnea poate fi consumată. Această recomandare este valabilă și pentru carnea care provine de la porcii mistreți.

Bucata de carne pe care o pot duce oamenii la test poate fi de dimensiunea unei nuci și poate proveni din limbă, musculatura intercostală, pilierii diafragmici, mușchi maseteri sau abdominali, dar și din partea musculară a diafragmei, care e în apropierea coastelor sau a sternului.