Cum verifici carnea de porc pentru masa de Crăciun. Recomandările inspectorilor sanitari pentru clienții magazinelor

Inspectorii Autorității Naționale Sanitar Veterinare (ANSVA) au câteva recomandări pentru cumpărături. Iată ce pași importanți nu trebuie ratați în timpul achiziționării produselor din carne, mai ales în această perioadă.

Cum verifici carnea de porc pentru masa de Crăciun | Shutterstock

Carnea de porc este vedeta meniului de Crăciun. Aceasta se regăsește ca atare în farfurii, ori ca ingredient principal în diverse alimente, precum sarmale, salate, ori aperitive.

La se să fie atenți românii când achiziționează carne de porc

Inspectoritorii Autorității Naționale Sanitar Veterinare (ANSVA) precizează care sunt măsurile de precauție pe care orice cumpărător ar trebui să le ia în momentul în care dorește să achiziționeze produse din carne.

În această perioadă, carnea de porc este la mare căutare, iar românii trebuie să fie atenți ce cumpără și de unde. Astfel, inspectorii ANSVA vorbesc despre importanța cumpărării produselor din locuri autorizate, precum și cea a verificării integrității vitrinelor frigorifice și a ambalajelor.

Carnea are nevoie de o temperatură optimă pentru a-și menține prospețimea și a nu începe să se degradeze. Astfel că, funcționalitatea vitrinei este crucială.

Totodată, trebuie analizată cu atenție eticheta produselor. Acolo trebuie menționat producătorul, dar și condițiile optime de păstrare, precum și termenul de valabilitate.

La carnea de porc este importantă și analiza trichinelozei. Nu se poate pune la vânzare carne de porc fără acest test, care se realizează în centre autorizate. Prețul variază între 27 și 101 lei plus TVA, conform Observatornews.ro.

Românii sunt sfătuiți să cumpere carnea fără să se grăbească, să-și acorde timp să analizeze produsele și să aibă grijă de propria sănătate, precum și a celor apropiați. Totodată, și acasă trebuie să fie atenți cum depozitează carnea, astfel încât să-și păstreze prospețimea și să nu devină un pericol alimentar.