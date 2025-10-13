Un cutremur a avut loc în România, duminică seară. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

Antena Căutare
Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 pe scara Richter s-a produs duminică seară, 12 octombrie, la ora 20:48, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor furnizate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 11:49 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 16:13
Seismul s-a înregistrat la o adâncime de 140 de kilometri, fiind considerat un cutremur de intensitate mică, fără potențial distructiv.

Conform specialiștilor, mișcarea tectonică s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 55 km nord-vest de Buzău, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 61 km vest de Focșani, 64 km est de Brașov și 74 km nord-est de Ploiești.

Deși nu a fost resimțit semnificativ la suprafață, evenimentul reamintește activitatea constantă a regiunii Vrancea, cea mai importantă zonă seismică din România.

Acesta este al treilea seism notabil al anului 2025, după cele două cutremure cu magnitudinea de 4,4 pe scara Richter, înregistrate la 13 februarie, în județul Buzău, și la 11 mai, în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai puternic cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs tot în județul Buzău, pe 16 septembrie 2024.

Specialiștii INFP monitorizează permanent activitatea seismică din zona Vrancea, considerată una dintre cele mai active din Europa de Est, însă subliniază că astfel de cutremure de mică intensitate sunt fenomene normale și nu reprezintă un motiv de îngrijorare pentru populație, potrivit antena3.ro.

De ce se produc cutremure în zona seismică Vrancea

Cutremurele din zona seismică Vrancea se produc din cauza unor fenomene geologice complexe, legate de mișcarea plăcilor tectonice și structura subterană specifică regiunii. Zona se află la intersecția mai multor plăci tectonice, inclusiv Placa Eurasiatică, Placa Mării Negre și Placa Adriatică. Un proces important care are loc aici este subducția, fenomen prin care o parte a scoarței terestre se afundă sub o altă placă tectonică, producând tensiuni mari în interiorul scoarței. Zona Vrancea este deosebită deoarece aceste cutremure au loc la adâncimi mari, între 70 și 200 de kilometri, ceea ce le conferă o forță de propagare extinsă pe distanțe mari.

De asemenea, interacțiunea dintre aceste plăci tectonice generează o acumulare de energie pe termen lung, care se eliberează brusc în timpul unui cutremur. Această acumulare continuă de tensiune și eliberarea periodică a energiei fac ca Vrancea să fie una dintre cele mai active zone seismice din Europa, potrivit observatornews.ro.

