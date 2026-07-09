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Robotul umanoid care poate reproduce 90% din mișcările oamenilor. A fost creat „pentru toată viața”

Robotul umanoid care poate reproduce 90% din mișcările oamenilor a fost creat de dezvoltatori drept un companion „pentru toată viața”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Iulie 2026, 15:29 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 15:31
Roboții umanoizi au un preț pe măsura abilităților | Shutterstock
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China a prezentat o nouă generație de roboți umanoizi, concepuți pentru a oferi companie pe tot parcursul vieții.

În cadrul unui eveniment organizat în Shenzhen, un important centru tehnologic al Chinei, compania UBTech Robotics a lansat primii roboți umanoizi ultra-realiști produși în masă, scrie Daily Mail.

Acești androizi, denumiți Uworld U1, sunt acoperiți cu o „piele biomimetică” care arată și se simte aproape identic cu pielea umană.

Compania susține, de asemenea, că „spinarea” special proiectată a roboților le permite să reproducă aproximativ 90% dintre mișcările corpului uman.

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Robotul umanoid care poate reproduce 90% din mișcările oamenilor

Modelul masculin are o înălțime de 183 de centimetri, iar cel feminin de 169 de centimetri. Ambele modele au aproximativ jumătate din greutatea medie a unui om de aceeași statură.

Roboții sunt disponibili într-o versiune de bază, care include doar partea superioară, precum și în 2 variante complete, cu întregul corp și funcționalități mai avansate.

UBTech afirmă că prețurile pornesc de la 14.000 de dolari (119.880 yuani), iar modelele de top ajung până la 115.000 de dolari (990.000 yuani).

Totuși, nu toată lumea e impresionată. Un spectator i-a descris drept „golemi fără suflet”.

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Spre deosebire de majoritatea roboților umanoizi, care sunt proiectați pentru munca în fabrici și în mediul industrial, androizii U1 au fost creați pentru a fi însoțitori ai oamenilor.

Fondatorul UBTech, Zhou Jian, a descris acest lucru drept următoarea etapă a „simbiozei dintre om și mașină”.

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„Mai întâi roboții lucrează în fabrici, apoi intră în casele noastre, iar în cele din urmă se integrează perfect în viața noastră,” a declarat Jian.

Roboții au 88 de articulații servo, o coloană cervicală biomimetică cu dublu pivot și mii de componente în zona capului, capabile să reproducă expresiile faciale umane.

Jiao Jichao, vicepreședinte al UBTech, a declarat că realizarea feței a reprezentat cea mai mare provocare.

„Una dintre cele mai mari dificultăți a fost să facem robotul să arate și să se comporte natural după integrarea unor sisteme mecanice complexe într-un corp de dimensiuni umane. De asemenea, expresiile faciale trebuiau să fie sincronizate cu vorbirea și emoțiile, iar performanța să poată fi menținută la scară largă,” susține Jichao.

Pentru ca roboții să se comporte ca niște oameni, nu doar să arate ca ei, fiecare U1 este echipat cu un sistem de inteligență artificială conceput special pentru a deveni un companion pe termen lung.

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Potrivit companiei, această inteligență artificială poate recunoaște peste 20 de stări emoționale distincte, cu o precizie de peste 90%.

„Robotul poate purta conversații, poate menține contactul vizual cu utilizatorii și e disponibil spre vânzare exclusiv adulților,” susțin reprezentanții companiei.

UBTech susține că 13.361 de persoane au plătit deja un avans de 3.000 de yuani pentru a-și rezerva un loc pe lista de precomenzi.

Compania a anunțat și că va dona 100 de androizi până la sfârșitul acestui an unor categorii vulnerabile, inclusiv copiilor care cresc fără unul sau ambii părinți, persoanelor în vârstă care locuiesc singure și familiilor aflate în situații dificile.

Anunțul vine după ce roboții umanoizi din China au fost implicați în mai multe incidente devenite virale.

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În imagini filmate pe 21 martie, în provincia Shaanxi, un robot Unitree apare lovind peste față un băiat în timpul unei demonstrații. În timp ce executa un program, robotul s-a îndreptat spre public cu brațele întinse, iar în timpul unei piruete l-a lovit accidental pe copil în cap.

Într-un alt incident, de la o competiție sportivă din Regiunea Autonomă Xinjiang Uygur, un robot efectua o demonstrație de arte marțiale.

Când mai mulți copii au intrat pe teren pentru a participa, robotul s-a prăbușit și a început să execute lovituri de kung fu spre cei din jur.

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