Primul robot arestat din istorie. Ce i-a făcut dispozitivul unei bătrâne

Pentru prima dată în istorie, a fost arestat un robot umanoid și imaginile cu acest incident au devenit rapid virale la nivel mondial.

Robotul a fost arestat după ce ar fi îngrozit o bătrână de 70 de ani din China. Potrivit autorităților locale, femeia a fost speriată după ce a observat robotul în spatele ei.

În clipul viral, se vede cum femeia țipă și încearcă să lovească robotul cu poșeta, scrie Daily Mail.

Robotul doar și-a ridicat mâinile în aer în timp ce era lovit.

În imagini se vede și cum robotul Unitree G1 e escortat de 2 polițiști de la fața locului.

Primul robot arestat din istorie

Poliția le-a spus reporterilor că femeia se oprise să-și verifice telefonul, moment în care robotul s-a oprit în spatele ei. Robotul aștepta ca femeia să elibereze drumul. Dar aceasta s-a speriat atunci când l-a observat în spatele ei.

Femeia s-a declarat apoi „speriată” când a descoperit că robotul o urma în liniște pe stradă.

După incident, femeia le-a spus polițiștilor că nu se simțea bine și a fost dusă la spital pentru un control și tratament. După ce medicii au confirmat că nu a existat niciun contact fizic între ea și robot, femeia a spus că nu va depune plângere împotriva operatorului robotului.

Incidentul a avut loc la ora 21:00, ora locală, în fața unui complex rezidențial din Macau, China.

În videoclip, conform unei traduceri realizate de Macau Post, femeia poate fi auzită strigând: „Îmi faci inima să bată mai repede!‘Ai destule de făcut, deci care e rostul să te joci cu asta? Ești nebun?’”

Poliția a îndepărtat robotul de la fața locului și l-a returnat operatorului său, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, căruia i s-a atras atenția să fie mai precaut.

Totuși, pe rețelele sociale, clipul scurt cu robotul escortat de poliție a declanșat un val de meme-uri. Utilizatorii au glumit că acesta ar fi „prima arestare a unui robot din istorie”.

„Se pare că robotul are nevoie de un avocat sau de niște drepturi de bază,” a scris un utilizator pe X.

„Ne apropiem rapid de o cronologie complet absurdă,” a scris alt utilizator.

„Așa a început Matrix-ul,” a scris încă un utilizator.

Totuși, alți utilizatori au dat vina pe femeie pentru reacția exagerată.

„Clar femeia e problema, nu robotul,” a scris un utilizator.

Autoritățile au dezvăluit că robotul aparținea unui centru educațional din apropiere, care folosea robotul Unitree G1 ca parte a unei campanii de promovare.

Towin Mak, purtător de cuvânt al centrului, a declarat pentru postul local Teledifusao de Macau (TDM) că robotul părăsea zona când s-a intersectat cu femeia în vârstă.

Mak a adăugat că robotul era ghidat de o combinație între programare autonomă și supraveghere de la distanță în acel moment. Operatorul robotului și-a cerut scuze pentru disconfortul creat.

Roboții încep deja să fie folosiți de autorități

Deși aceasta ar putea fi prima dată când poliția a fost nevoită să „rețină” un robot, forțele de ordine încep deja să integreze roboții în strategiile lor de combatere a criminalității.

Profesorul Ivan Sun, de la University of Delaware, a prezis anterior că polițiștii roboți vor patrula pe străzi în doar 5 ani.

Acești roboți vor putea detecta, urmări și reține suspecți, cel mai probabil ajutați de operatori umani.

Între timp, țări precum China și Singapore au început deja să testeze roboți polițiști, cu grade diferite de succes.

De exemplu, robotul Xavier din Singapore patrulează spații publice pentru a detecta „comportamente sociale nedorite”, precum fumatul, înainte de a transmite informațiile ofițerilor umani.

În China, roboți cu inteligență artificială, precum AnBot, au fost integrați în sisteme de securitate pentru supraveghere, verificarea identității și patrularea nodurilor de transport.

În Emiratele Arabe, roboții au fost utilizați în roluri orientate spre servicii, cum ar fi întâmpinarea turiștilor sau asistență în timpul evenimentelor mari.