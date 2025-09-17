Tesla renunță la cel mai ieftin Cybertruck după doar 5 luni de la lansare. Ce probleme are vehiculul

Antena Căutare
Tesla renunță la cel mai ieftin Cybertruck, ce a fost introdus pe piață în urmă cu doar 5 luni, într-o nouă lovitură pentru producătorul auto.

Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 17:42 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 17:44
Tesla a eliminat un model Cybertruck de pe site-ul oficial | Shutterstock

La doar 5 luni de la lansare, Tesla renunță la cel mai ieftin Cybertruck scos pe piață până acum, după ce întreaga serie a avut probleme.

Cybertruck era disponibil în 3 variante, inclusiv una care avea un preț considerat mai accesibil, de 69.900 de dolari, scrie Daily Mail.

Dar compania lui Elon Musk a înlăturat recent vehiculul de pe site, fără să anunțe schimbarea.

Se pare că decizia a fost luată după ce vehiculul nu a avut succes în rândul cumpărătorilor.

Tesla renunță la cel mai ieftin Cybertruck după doar 5 luni de la lansare

Tesla renunță la cel mai ieftin Cybertruck după ce acesta nu ar fi avut succes în rândul consumatorilor.

Disponibil în mare parte în America de Nord, Cybertruck este un vehicul complet electric, prezentat drept ultra-rezistent. Vehiculul a fost conceput pentru a revoluționa condusul pe distanțe lungi.

Tesla a dotat mașina cu un „exoschelet din oțel inoxidabil ultra-dur” care reduce loviturile, daunele și coroziunea pe termen lung, potrivit Tesla.

În ciuda modului în care Tesla a prezentat mașina, aceasta nu a avut succes. Mai mult, Cybertruck ar putea să devină „unul dintre cele mai mari eșecuri din toate timpurile”, deoarece vânzările nu corespund așteptărilor inițiale ale lui Elon Musk.

Cybertruck s-a confruntat deja cu plângeri legate de siguranță și performanță din partea cumpărătorilor. Mașina a fost lansată inițial în 2023, în urma numeroaselor întârzieri.

Cybertruck nu a avut nici un început grozav, având în vedere că geamurile i-au fost sparte chiar în timpul evenimentului de prezentare din 2019.

În aprilie anul acesta, Tesla a încercat să crească vânzările Cybertruck prin lansarea unei variante mai ieftine, denumită „Long Range”. Dar acum Tesla renunță la cel mai ieftin Cybertruck după doar câteva luni pe piață.

Această versiune simplificată a avut mai multe caracteristici eliminate, cum ar fi banda luminoasă din spate, suspensia activă pe aer și ecranul pentru pasagerii din spate.

Cumpărătorii nu ar fi fost atrași de Cybertruck

Se pare că potențialii cumpărători au fost în mare parte dezinteresați de această versiune Cybertruck. Așa cum a observat pentru prima dată Engadget, modelul de 69.990 de dolari a fost brusc eliminat din secțiunea Cybertruck de pe site-ul Tesla.

În schimb, clienții pot alege dintre cele două modele mai scumpe, care încep de la 79.990 de dolari și 114.990 de dolari.

Versiunea mai scumpă are o accelerație mai rapidă, o autonomie puțin mai mare (325 de mile comparativ cu 320 de mile) și o capacitate de transport mai mare, alături de alte caracteristici.

Tesla nu a explicat de ce modelul mai ieftin Long Range a fost retras. Deși se pare că vânzările au fost mult sub estimări.

Potrivit rapoartelor, Tesla vinde în prezent Cybertruck cu o rată de aproximativ 20.000 de unități pe an. Ceea ce e mult sub așteptări.

Tesla a vândut doar 4.306 Cybertruck-uri în al doilea trimestru din 2025. Adică o scădere de peste 50% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În contrast, Elon Musk planificase inițial o capacitate de producție de 250.000 de unități pe an, despre care credea că ar putea crește până la 500.000 de unități pe an.

