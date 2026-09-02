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Cum l-a înfruntat o româncă pe Elon Musk. Inițialele ei erau gravate pe bateriile Tesla, dar s-a luptat ani întregi cu firma

O româncă l-a înfruntat pe Elon Musk, cel mai bogat om din lume, într-un proces ce a durat ani întregi.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 15:12 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 15:14
Elon Musk nu a comentat public niciodată cazul | Getty Images
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Ingineră Cristina Bălan s-a luptat ani întregi în instanță cu Elon Musk și compania sa Tesla, considerat unul dintre cei mai cunoscuți producători auto din lume.

Bălan și-a pierdut locul de muncă după ce, în 2014, a semnalat o problemă de siguranță la mașinile Tesla, legată de o eroare de proiectare, scrie BBC News.

Eroarea ar fi putut afecta sistemul de frânare al mașinilor, ceea ce ar fi putut pune în pericol siguranța pasagerilor.

După o luptă de ani de zile, Bălan a reușit să câștige o decizie importantă împotriva uneia dintre cele mai mai companii din lume.

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Cum l-a înfruntat o româncă pe Elon Musk

Românca l-a înfruntat pe Elon Musk în instanță, după ce a intentat un proces de defăimare împotriva Tesla. Inițial, un judecător a confirmat o decizie de arbitraj prin care cazul ei fusese respins. Însă un complet de judecată din California a anulat această decizie în favoarea lui Bălan.

Ca urmare, Bălan susține că acum cazul va reveni acum practic la punctul de plecare și că pot fi demarate noi proceduri judiciare.

„Sperăm că vom putea începe un nou proces și că vom avea șansa de a-l înfrunta pe Elon Musk în fața unui juriu și a unui judecător,” a declarat Bălan.

Bălan a fost în trecut atât de importantă în cadrul Tesla, încât inițialele sale au fost gravate pe bateriile montate în automobilele Model S.

Într-un interviu din 2024, Bălan a dezvăluit că se afla în remisie după un cancer de sân în stadiul 3 și că cea mai mare temere a sa era să nu apuce să vadă ziua în care va ajunge în instanță la finalul acestui proces.

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Când lucra la Tesla, inginera era îngrijorată de faptul că mocheta se curba în zona de sub unele dintre pedalele anumitor modele Tesla. Ceea ce crea un risc pentru siguranță.

Ea a spus că managerii Tesla i-au respins îngrijorările, au devenit ostili, iar în cele din urmă și-a pierdut locul de muncă.

Ulterior, a câștigat un proces pentru concediere abuzivă. Însă acesta s-a dovedit a fi doar începutul unei lungi lupte prin instanțe.

Tesla a acuzat-o public pe Cristina Bălan că a folosit resursele companiei pentru un „proiect secret”. Ea a negat în mod constant acuzațiile și a decis să intenteze un proces pentru defăimare împotriva companiei în 2019.

„Mi-aș fi dorit ca Elon Musk să aibă decența să-și ceară scuze,” a declarat inginera.

Inițialele Cristinei Bălan erau inscripționate pe bateriile Tesla

O instanță a decis că procesul Cristinei Bălan trebuie soluționat prin arbitraj, în conformitate cu un contract pe care aceasta îl semnase în perioada în care lucra pentru Tesla.

Arbitrul a dat câștig de cauză companiei și lui Musk și a respins pretențiile Cristinei Bălan. Acesta a invocat termenul legal de prescripție din California.

Tesla a dus cazul înapoi în fața unei instanțe din California pentru ca decizia de arbitraj să fie confirmată.

Cristina Bălan a făcut însă apel. În urma acestuia, judecătorii Curții de Apel a Statelor Unite i-au dat câștig de cauză. Aceștia au stabilit că instanța din California nu avea jurisdicția necesară pentru a pronunța hotărârea.

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„Tesla se numără printre numeroasele corporații care își obligă angajații și clienții să treacă prin procese de arbitraj opace și care recurg la strategii agresive pentru a se răzbuna pe angajații care critică practicile companiei,” a declarat Anat Admati, profesoară de la Universitatea Stanford.

Avocatul Cristinei Bălan, Bill Moran, a fost de acord că procesul juridic e departe de a se fi încheiat.

„Suntem convinși că putem obține pentru ea fie un nou proces de arbitraj, fie, alternativ, un proces în instanță, astfel încât cazul său să poată fi judecat pe fond, după atâția ani,” a declarat Moran. „A luptat cu cancerul în timp ce ducea această bătălie în instanță. E întruchiparea forței și a hotărârii, iar acum este cu un pas mai aproape de a obține dreptatea pe care o merită.”

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