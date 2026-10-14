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Analistul economic Radu Georgescu, avertisment dur: „Este mult mai rău decât în criza din 2008”. Ce spune despre România

Un analist economic atrage atenția asupra unor riscuri care ar putea schimba radical viitorul României. Comparația cu o criză majoră din trecut ridică noi semne de întrebare.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 10:13 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 10:13
Analistul economic Radu Georgescu, avertisment dur: „Este mult mai rău decât în criza din 2008”. Ce spune despre România | Shutterstock
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Situația economică din România provoacă îngrijorări tot mai mari în rândul oamenilor. Creșterea euro, scumpirile de la rafturile magazinelor și majorarea prețurilor la pompă îi fac pe români să privească cu teamă spre direcția în care se îndreaptă economia țării.

Radu Georgescu, avertisment despre economia României

Analistul economic Radu Georgescu și-a exprimat punctul de vedere cu privire la situația actuală și a comparat contextul economic din 2026 cu cel din timpul crizei financiare din 2008. În opinia sa, scenariul actual ar putea fi mult mai grav decât cel de acum aproape două decenii.

Analistul a explicat că, în 2008, criza a fost generată de o problemă punctuală, respectiv de piața imobiliară din Statele Unite ale Americii. În schimb, situația actuală ar avea la bază o problemă financiară sistemică, care afectează economia la nivel global. Radu Georgescu a atras atenția și asupra dimensiunii datoriilor acumulate la nivel mondial, afirmând că acestea au ajuns, în 2026, la 365 de trilioane de dolari.

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„În ultimii 20 de ani, problemele macroeconomice (deficit bugetar, cont curent etc.) au fost rezolvate prin printarea de bani, fără număr.

Practic, de 20 de ani gunoiul este băgat sub preș.

Acum gunoiul este atât de mare, încât iese de sub covor din toate părțile”, a scris analistul într-o postare pe Facebook.

Cum ar putea fi rezolvată situația economică actuală

Radu Georgescu a prezentat două scenarii pe care le consideră recurente în istoria economică: războiul și represiunea financiară. Potrivit analistului, acestea sunt două dintre modalitățile prin care, de-a lungul timpului, au fost gestionate problemele provocate de acumularea datoriilor.

În ceea ce privește primul scenariu, acesta a vorbit despre riscurile unui conflict mondial, subliniind rolul armelor nucleare în descurajarea unui asemenea deznodământ.

„Într-un fel, norocul nostru este că s-a inventat bomba atomică.

Dacă nu era bomba atomică, ar fi început al treilea război mondial.

Orice șef de stat, chiar și dictator, este conștient de ce înseamnă un război atomic.

Einstein a fost întrebat cum va fi al treilea război mondial.

El a spus că nu știe cum va fi al treilea, dar al patrulea va fi sigur cu pietre și bâte”, a explicat acesta.

Cea de-a doua variantă prezentată de analist este represiunea financiară, un mecanism prin care valoarea reală a datoriilor poate scădea în timp, inclusiv ca urmare a inflației. Într-un asemenea scenariu, banii își pierd din puterea de cumpărare, iar populația resimte efectele prin creșterea costului vieții.

„Represiunea financiară înseamnă să devalorizezi datoria prin inflație.

Adică datoria de acum va valora peste 10 ani mult mai puțin decât acum.

Acest preț îl vor plăti toți oamenii prin inflație.

Practic, toată lumea va sărăci.

Asta încearcă acum America”, a mai scris Radu Georgescu pe Facebook.

De ce consideră analistul că România are o problemă suplimentară

Analistul a explicat că mecanismul devalorizării monedei ar putea avea efecte diferite în cazul României. În opinia sa, țara noastră nu ar putea să își rezolve problema datoriei prin represiune financiară în același mod, deoarece o parte importantă a datoriei publice este denominată în valută.

Potrivit acestuia, peste 50% din datoria statului ar fi în euro sau dolari. În aceste condiții, deprecierea leului ar putea determina creșterea valorii datoriei exprimate în moneda națională, în loc să contribuie la reducerea acesteia.

În contextul discuțiilor despre situația economică a României, unii compară problemele actuale cu cele prin care a trecut Grecia începând din 2010. Radu Georgescu consideră însă că perspectiva României este și mai sumbră și a criticat inclusiv strategia privind adoptarea monedei euro.

„Strategia României este să treacă la euro.

Deși România nu îndeplinește niciun criteriu de aderare.

De fapt, suntem la sute de ani-lumină de cerințele aderării la euro.

Bonus

Nu a invitat nimeni România să adere la euro”, a mai afirmat analistul într-o postare pe Facebook.

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