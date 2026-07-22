(P) Credit direct de pe telefon: CreditPrime lansează un proces de solicitare complet digital

Solicitarea unui credit se mută integral pe telefon.

CreditPrime, brandul de creditare de consum al Ecofinance din România, a lansat un nou proces digital de onboarding, disponibil integral și prin aplicația mobilă, care poate fi descărcată din App Store și Google Play. Lansarea face parte dintr-o transformare amplă și continuă, menită să le ofere consumatorilor din România un acces mai rapid, mai simplu, mai sigur și mai intuitiv la serviciile financiare.

Prin noul proces, solicitarea unui împrumut se finalizează în doar câteva minute, de pe orice dispozitiv, cu mai puțini pași și un timp de aprobare mai scurt, pentru o experiență mai fluidă de la prima solicitare până la aprobarea finală. Noii clienți își verifică în siguranță identitatea online, completează câteva informații despre venituri și obligațiile financiare existente, își înregistrează cardul bancar, analizează oferta primită și își exprimă acordul în format digital asupra termenilor contractuali pentru a primi fondurile.

În urma acestor îmbunătățiri, timpul până la acordarea fondurilor a scăzut cu 35%, procesul de creditare fiind semnificativ accelerat, cu menținerea unor standarde ridicate de securitate, conformitate și creditare responsabilă.

„Această transformare reflectă angajamentul nostru de a oferi o experiență de creditare digitală mai rapidă și mai intuitivă. Prin îmbunătățirea procesului de onboarding și a aplicației mobile, am redus timpul până la acordarea fondurilor cu 35%, facilitând un acces mult mai rapid și mai simplu la finanțare pentru clienții noștri", a declarat Andrei Răducan, General Manager Ecofinance România.

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Noul proces de onboarding face parte din strategia mai amplă a CreditPrime de consolidare a poziției sale pe piața din România și de continuare a investițiilor în calitatea serviciilor și în dezvoltarea unei experiențe inovatoare pentru clienți, cu scopul de a oferi un acces cât mai convenabil la finanțare.

Despre CreditPrime

CreditPrime România, parte a grupului Ecofinance, este o instituție financiară nebancară (IFN) înregistrată la Banca Națională a României, specializată în acordarea de împrumuturi rapide și accesibile pe termen scurt persoanelor fizice. Recunoscută pentru procesul simplu de aplicare și aprobare online, CreditPrime oferă clienților acces rapid și convenabil la o linie de credit flexibilă. Prin investiții continue în digitalizare și îmbunătățirea experienței clienților, compania continuă să modernizeze și să simplifice procesul de creditare pentru consumatorii din România.