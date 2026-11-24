Ambasada Statelor Unite ale Americii la București transmite un avertisment românilor care intenționează să călătorească în SUA cu viză de turist pentru a naște, astfel încât copilul să obțină cetățenia americană. Iată ce a transmis oficial.

Ambasada Statelor Unite ale Americii, avertisment pentru românii care merg să nască în America cu viză de turist | Shutterstock, Facebook

Reprezentanții misiunii diplomatice atrag atenția că folosirea vizei în acest scop reprezintă un abuz asupra sistemului de imigrare, iar persoanele care declară în mod fals motivul real al călătoriei pot suporta consecințe serioase.

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Ce riscă românii dacă ascund scopul călătoriei în Statele Unite ale Americii

Mesajul publicat pe rețelele de socializare de Ambasada SUA la București vizează practica numită „birth tourism”, prin care femei însărcinate călătoresc în Statele Unite cu intenția de a naște pe teritoriul american, pentru ca nou-născutul să poată obține cetățenia Statelor Unite ale Americii.

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„Utilizarea vizei de turist în scopul de a naște, astfel încât copilul să obțină cetățenia americană, constituie un abuz asupra sistemului nostru de vize. Titularii de viză care prezintă, în mod fals, scopul călătoriei lor riscă să li se REVOCE viza și să nu mai poată călători, în viitor, în Statele Unite”, se arată în mesajul publicat pe rețelele de socializare de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București.

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Potrivit regulilor Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, nașterea unui copil pe teritoriul american, având ca scop principal obținerea cetățeniei pentru acesta, nu reprezintă un motiv permis pentru acordarea unei vize de turist.

Astfel, persoanele care solicită o viză B1/B2 și ascund faptul că intenționează să nască în Statele Unite ale Americii pot ajunge în situația de a pierde dreptul de a călători în această țară.

Consecințele pot fi și mai grave în cazul în care autoritățile americane constată că solicitantul a oferit în mod intenționat informații false sau a ascuns detalii importante despre motivul deplasării. O astfel de declarație falsă poate duce la declararea persoanei ca fiind permanent neeligibilă pentru obținerea unei vize sau pentru intrarea în Statele Unite ale Americii, conform informațiilor de pe site-ul oficial.

De asemenea, autoritățile americane pot revoca o viză deja emisă și pot refuza accesul pe teritoriul Statelor Unite. Noile măsuri anunțate de administrația americană în 2026 prevăd inclusiv posibilitatea unor interdicții permanente de intrare pentru persoanele implicate în turismul de naștere.

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Există și situații în care o femeie însărcinată poate călători legal în Statele Unite ale Americii

Avertismentul nu înseamnă că orice femeie însărcinată care deține o viză de turist nu mai poate călători în Statele Unite sau că nașterea accidentală în timpul unei vizite turistice reprezintă automat o încălcare a regulilor.

Reglementările americane fac distincție între o călătorie al cărei scop principal este obținerea cetățeniei pentru copil și deplasările care au un alt motiv legitim.

De exemplu, o femeie însărcinată care are nevoie de îngrijiri medicale specializate, indisponibile în țara în care locuiește sau în apropierea acesteia, poate avea un motiv justificat pentru a solicita o viză în vederea tratamentului medical. În astfel de cazuri, trebuie să poată demonstra că are programate serviciile medicale și că dispune de resursele necesare pentru achitarea tratamentului și a cheltuielilor aferente.

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Totodată, simplul fapt că o femeie este însărcinată nu reprezintă, în sine, un motiv automat pentru refuzarea vizei. Autoritățile consulare trebuie să analizeze scopul real al călătoriei și circumstanțele fiecărui caz.

Autoritățile americane au intensificat măsurile împotriva turismului de naștere. În august 2026, administrația americană a anunțat noi măsuri pentru combaterea fenomenului de „birth tourism”. Acestea vizează atât persoanele care călătoresc în Statele Unite ale Americii pentru a naște în scopul obținerii cetățeniei pentru copii, cât și rețelele și intermediarii care facilitează astfel de deplasări.

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Autoritățile americane urmăresc inclusiv identificarea persoanelor care oferă consultanță pentru ascunderea adevăratului scop al călătoriei sau care organizează pachete ce includ transportul, cazarea și serviciile medicale necesare nașterii.

În acest context, avertismentul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București transmite un mesaj clar românilor care intenționează să călătorească peste Ocean: prezentarea unui motiv fals pentru obținerea sau folosirea vizei poate avea consecințe pe termen lung, inclusiv pierderea dreptului de a mai intra în Statele Unite.