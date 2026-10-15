(P) Platforma B2B Globy: Introducere, Noțiuni de bază, Instrumente logistice

În fiecare an, procentul persoanelor și companiilor care preferă să comande produse online este în creștere.

Magazinele B2C sunt ideale pentru persoanele care doresc să cumpere produse cu amănuntul sau în cantități mici. Cu toate acestea, achizițiile angro nu sunt posibile în astfel de magazine. Marketplace-urile B2B au fost create special în acest scop, unde pot tranzacționa reprezentanții companiilor. Vă recomandăm marketplace-ul B2B Globy. Este una dintre cele mai solicitate platforme, unde s-au înregistrat deja peste șaizeci de mii de participanți.

Platforma B2B Globy

Pe lângă marketplace-ul B2B, pe site-ul Globy puteți găsi un calendar al evenimentelor dedicate diferitelor sectoare de activitate. Acest calendar include anunțuri despre expoziții, conferințe și târguri viitoare, precum și informații despre evenimentele care au avut loc în trecut. Participarea la evenimente B2B permite companiilor să își prezinte produsele și să găsească noi sponsori, parteneri și furnizori. Puteți sorta evenimentele după țară, dată și industrie pentru a găsi rapid informațiile dorite. Globy oferă, de asemenea, articole educaționale, ghiduri și informații utile, pe care le puteți consulta gratuit. În acest articol, vom vorbi despre diferitele funcții ale Globy, dar înainte de a continua, să enumerăm principalele avantaje ale platformei:

posibilitatea unei înregistrări rapide;

marketplace angro cu o selecție largă de produse;

articole și instrumente gratuite disponibile pe site;

reputația solidă a organizației;

posibilitatea de a căuta un transportator pe site.

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Noțiuni de bază pentru utilizarea platformei Globy

Pentru a utiliza serviciile Globy, trebuie să vă conectați rapid folosind contul LinkedIn sau să completați formularul complet de înregistrare. Utilizatorii noi trebuie să introducă datele în câmpurile marcate cu un asterisc. Vă rugăm să completați formularul cu atenție și să atașați copii ale documentelor, dacă este necesar. Companiile fictive nu pot fi înregistrate pe Globy, iar acestea sunt adăugate pe lista neagră. Administrația platformei luptă activ împotriva escrocilor, spammerilor și roboților. Drept urmare, site-ul este sigur pentru tranzacții, iar fiecare participant poate fi sigur că interacționează cu un partener real, nu cu o companie falsă. La înregistrare, nu trebuie să uitați să selectați un rol. Puteți fi furnizor, cumpărător, reprezentant al producătorului sau comerciant.

Atunci când publicați un anunț în catalog, asigurați-vă că respectați regulile marketplace-ului. Anunțurile trimise cu încălcări ale regulilor nu vor fi publicate pe site. Dacă sunteți vânzător, încercați să descrieți produsul cât mai exact posibil, fără să exagerați proprietățile acestuia; atașați mai multe fotografii de înaltă calitate și, dacă este posibil, un tabel cu caracteristicile produsului. Nu trebuie să uitați să indicați cantitatea disponibilă, portul de expediere și opțiunile de plată. Pe marketplace-urile angro, prețul este rareori indicat în fișa produsului, deoarece acesta este stabilit în timpul discuției dintre furnizor și cumpărător. Prețul variază în funcție de dimensiunea lotului. Să discutăm în continuare despre instrumentele logistice ale Globy.

Instrumente logistice gratuite pe Globy

Platforma Globy oferă mai multe instrumente logistice pe care orice participant le poate utiliza gratuit. Calculatorul de încărcare ajută la amplasarea optimă a mărfurilor în interiorul containerelor, ceea ce permite economisirea spațiului și reducerea costurilor de transport pe mare sau cu camionul. Calculatorul de transport maritim este necesar pentru a găsi un transportator la un preț avantajos. Pentru aceasta, trebuie să specificați punctul de plecare și destinația mărfii, datele transportului, precum și dimensiunea și tipul containerului.

Containerele frigorifice sunt destinate mărfurilor perisabile. Containerele 40 High Cube sunt potrivite pentru mărfuri voluminoase. În secțiunea „Container Shipping Costs”, puteți afla tarifele actuale pentru transportul containerelor în diferite țări și puteți înțelege modul în care este calculat prețul. După ce citiți articolele relevante de pe site, veți putea calcula aproximativ costul livrării de la punctul de plecare până la destinație.

Urmărirea containerelor este o funcție utilă pe site-ul Globy, care vă permite să monitorizați containerele în timpul transportului maritim. Trebuie să introduceți numărul containerului și să selectați transportatorul pentru a vedea ruta navei. Dacă aveți întrebări despre utilizarea instrumentelor Globy, le puteți adresa în secțiunea Help Center.