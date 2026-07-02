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Bacalaureat 2026. Subiecte și bareme pentru a treia probă scrisă (proba la alegere a profilului și a specializării)

Azi, 2 iulie 2026, absolvenții de liceu au susținut a treia probă scrisă de la examenul de Bacalauareat 2026, adică proba la alegere a profilului și a specializării. Descoperă subiectul și baremul pentru fiecare materie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Iulie 2026, 10:55 | Actualizat Joi, 02 Iulie 2026, 11:02
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Descoperă informații complete despre a treia probă de la examenul de Bacalaureat 2026 | hepta
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Joi, pe 2 iulie 2026, absolvenții de clasa a XII-a au susținut astăzi a treia probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, adică proba la alegere a profilului și a specializării.

Descoperă ce subiecte s-au dat la Bac și care sunt baremele pentru fiecare materie în parce. Află ce cerințe au primit elevii și cum se punctează fiecare exercițiu, la corectură.

Bacalaureat 2026: unde se afișează subiectele și baremele pentru a treia probă (proba la alegere a profilului și a specializării)

Astăzi, pe 2 iulie 2026, numeroși elevi de la profil real au susținut a treia probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. Elevii s-au prezentat la unitățile de examen între orele 7:30 și 8:30, iar proba a început la ora 9:00. Ca la fiecare probă scrisă, absolvenții de liceu au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

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După probă, subiectul și baremul de corectare pentru fiecare materie vor fi publicate și pe site-ul subiecte.edu.ro. Baremele vor fi publicate după ora 14:00.

Bacalaureat 2026: subiect și barem pentru materiile de la a treia probă (proba la alegere a profilului și a specializării)

Link-urile către subiecte și bareme vor deveni active pe măsură ce vor fi publicate în mod oficial:

  • Descoperă AICI subiectul și baremul la proba de Geografie din cadrul examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară.
  • Descoperă AICI subiectul și baremul la proba de Fizică din cadrul examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară.
  • Descoperă AICI subiectul și baremul la proba de Biologie (Anatomie) din cadrul examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară.
  • Descoperă AICI subiectul și baremul la proba de Chimie anorganică din cadrul examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară.
  • Descoperă AICI subiectul și baremul la proba de Psihologie din cadrul examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară.
  • Descoperă AICI subiectul și baremul la proba de Sociologie din cadrul examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară.
  • Descoperă AICI subiectul și baremul la proba de Informatică din cadrul examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară.

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – Prima sesiune, cea din iunie-iulie 2026 (sesiunea de vară 2026)

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – A doua sesiune, cea din iulie-august 2026 (sesiunea de toamnă 2026)

14-21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

3-4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4-5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

5-6 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

6-7 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

10 august 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

13 august 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

18 august 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

19-20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

imagine cu elevi la examenul de bacalaureat

24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Elevii care nu au ajuns la proba de azi de la Bacalaureat 2026 vor susține proba de la ora 13:00. Informații despre subi...
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