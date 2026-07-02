Bacalaureat 2026. Subiecte și bareme pentru a treia probă scrisă (proba la alegere a profilului și a specializării)

Azi, 2 iulie 2026, absolvenții de liceu au susținut a treia probă scrisă de la examenul de Bacalauareat 2026, adică proba la alegere a profilului și a specializării. Descoperă subiectul și baremul pentru fiecare materie.

Descoperă informații complete despre a treia probă de la examenul de Bacalaureat 2026 | hepta

Joi, pe 2 iulie 2026, absolvenții de clasa a XII-a au susținut astăzi a treia probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, adică proba la alegere a profilului și a specializării.

Descoperă ce subiecte s-au dat la Bac și care sunt baremele pentru fiecare materie în parce. Află ce cerințe au primit elevii și cum se punctează fiecare exercițiu, la corectură.

Bacalaureat 2026: unde se afișează subiectele și baremele pentru a treia probă (proba la alegere a profilului și a specializării)

Astăzi, pe 2 iulie 2026, numeroși elevi de la profil real au susținut a treia probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. Elevii s-au prezentat la unitățile de examen între orele 7:30 și 8:30, iar proba a început la ora 9:00. Ca la fiecare probă scrisă, absolvenții de liceu au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Articolul continuă după reclamă

După probă, subiectul și baremul de corectare pentru fiecare materie vor fi publicate și pe site-ul subiecte.edu.ro. Baremele vor fi publicate după ora 14:00.

Bacalaureat 2026: subiect și barem pentru materiile de la a treia probă (proba la alegere a profilului și a specializării)

Link-urile către subiecte și bareme vor deveni active pe măsură ce vor fi publicate în mod oficial:

Descoperă AICI subiectul și baremul la proba de Geografie din cadrul examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară.

Descoperă AICI subiectul și baremul la proba de Fizică din cadrul examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară.

Descoperă AICI subiectul și baremul la proba de Biologie (Anatomie) din cadrul examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară.

Descoperă AICI subiectul și baremul la proba de Chimie anorganică din cadrul examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară.

Descoperă AICI subiectul și baremul la proba de Psihologie din cadrul examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară.

Descoperă AICI subiectul și baremul la proba de Sociologie din cadrul examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară.

Descoperă AICI subiectul și baremul la proba de Informatică din cadrul examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară.

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – Prima sesiune, cea din iunie-iulie 2026 (sesiunea de vară 2026)

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – A doua sesiune, cea din iulie-august 2026 (sesiunea de toamnă 2026)

14-21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

3-4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4-5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

5-6 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

6-7 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

10 august 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

13 august 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

18 august 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

19-20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale