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Calendar Bacalaureat 2026. Când încep probele scrise. Program pentru sesiunea de vară și cea din toamnă

Descoperă informații complete despre calendarul oficial al examenului de Bacalaureat 2026, atât pentru prima sesiune, cea din iunie-iulie 2026, cât și pentru a doua sesiune, din iulie-august 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Iunie 2026, 17:22 | Actualizat Marti, 16 Iunie 2026, 20:00
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Descoperă când se desfășoară examenul național de Bacalaureat 2026, sesiunea de vară și sesiunea de toamnă | hepta
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La finalizarea ciclului liceal, absolvenții clasei a XII-a susțin examenul maturității. Examenul de Bacalaureat 2026 vine și anul acesta cu două sesiuni: una de vară, ce va avea loc în perioada iunie-iulie 2026, și cea de toamnă, ce se va desfășura în perioada iulie-august 2026. Este important de menționat faptul că și anul acesta elevii pot vizualiza lucrările după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor.

Pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026, elevii au fost nevoiți să se înscrie în perioada 2-4 iunie 2026. Cursurile s-au încheiat pentru absolvenții claselor a XII-a și a XIII-a în data de 4 iunie, iar în perioada 8-17 iunie a avut loc evaluarea competențelor llingvistice și digitale.

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Descoperă în rândurile de mai jos care este calendarul oficial al examenului de Bacalaureat 2026.

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Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – Prima sesiune, cea din iunie-iulie 2026 (sesiunea de vară 2026)

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – A doua sesiune, cea din iulie-august 2026 (sesiunea de toamnă 2026)

14-21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

3-4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4-5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

5-6 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

6-7 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

10 august 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

13 august 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

18 august 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

19-20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale

colaj foto cu persoan acare pozeaza un tabel cu informatii despre examenul de bacalaureat si poza cu elevi in curtea unui liceu

Sursa: edupedu.ro

Calendarul de la Evaluarea Națională 2026. Când încep probele...
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