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Dat de gol de RO-Alert. Un elev a fost prins cu telefonul la Bacalaureat. Ce s-a întâmplat apoi

Un elev a fost prins cu telefonul la Bacalaureat, la proba de competențe lingvistice, după ce a sunat o avertizare Ro-Alert. Potrivit regulamentului, telefonul este interzis în sala de examen, chiar dacă nu este folosit. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 13:30 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 13:42
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Un elev a fost prins cu telefonul la Bacalaureat | Shutterstock
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Un elev din Valea Jiului a fost eliminat de la Bacalaureat, după ce a fost prins cu telefonul. după ce Ro-Alert a anunțat o avertizare de furtună pentru județul Hunedoara.După acest incident, care a avut loc pe 11 iunie, elevul nu poate participa la următoarele 2 sesiuni ale Bacalaureatului. Regulamentul interzice accesul cu telefonul în sala de examen, potrivit Antena 3 CNN.

Un elev din Valea Jiului a fost eliminat din examenul de Bacalaureat după ce i-a sunat telefonul cu o avertizare RO-Alert de furtună

„Cel mai probabil, telefonul a sunat în urma unei atenționări RO-Alert. Este pentru prima oară când se întâmplă așa ceva. Din păcate, elevul a fost eliminat din examen și nu se va mai putea prezenta la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului. Elevii trebuie să trateze cu maximă responsabilitate regulamentul examenului de Bacalaureat”, a declarat inspectorul școlar general prof. dr. Maria Ștefănie.

Examenul naţional de bacalaureat 2026 a început cu cu probele de evaluare a competenţelor. Probele scrise încep pe 29 iunie, cu proba de Limba şi Literatura Română.

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„Probele de evaluare a competenţelor din cadrul primei sesiuni (iunie - iulie) a examenului naţional de bacalaureat 2026 se desfăşoară în intervalul 8 - 17 iunie în conformitate cu următorul calendar: 8 - 10 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română [proba A]; 10 - 11 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă [proba B]; 11 - 12 iunie: Evaluarea competenţelor digitale [proba D]; 15 - 17 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională [proba C].", informează Ministerul Educaţiei Naţionale.

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