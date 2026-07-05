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Cele mai noi informații despre notele la Evaluarea Națională 2026! Când vin rezultatele de la contestații. Anunțul ministrului

Au apărut noi informații despre notele finale de la Evaluarea Națională 2026. Află când se afișează rezultatele după contestații, dar și ce urmează.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 05 Iulie 2026, 11:59 | Actualizat Duminica, 05 Iulie 2026, 12:57
Descoperă cele mai noi informații despre notele finale de la Evaluarea Națională 2026, cele de după contestații | hepta
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Vă reamintim că absolvenții clasei a VIII-a au susținut proba la Limba și literatura română în data de 22 iunie 2026 și proba la Matematică pe 24 iunie 2026, iar notele le-au aflat pe 30 iunie 2026. Ulterior, pe 1 iulie 2026, elevii au depus cererile pentru vizualizarea lucrărilor și cererile de contestații. Cereri de contestații s-au depus și pe 2 și 3 și emoțiile sunt mari, căci urmează să fie afișate rezultatele finale, după contestații.

Descoperă în rândurile de mai jos cele mai noi informații despre notele la Evaluarea Națională 2026! Află ce anunț a făcut ministrul Educației despre rezultatele finale.

Cele mai noi informații despre notele finale la Evaluarea Națională 2026! Când vin rezultatele de la contestații. Anunțul ministrului Educației

Sunt emoții mari pentru foarte mulți dintre elevii care au susținut examenul de Evaluare Națională 2026 și au ales să depună contestație la una sau la ambele lucrări. Ultima zi de depunere a contestațiilor a fost cea de 3 iulie 2026 și, de atunci, absolvenții claselor a VIII-a au stat cu sufletul la gură și au sperat că vor primi note mai mari.

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Anul acesta, spre deosebire de alți ani, notele inițiale s-au afișat cu o zi înainte de data prevăzută în calendarul oficial al Evaluării Naționale 2026, motiv pentru care mulți elevi și părinți speră ca acest lucru să se întâmple și în cazul notelor de la constestații.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat în cursul serii de sâmbătă, 4 iunie 2026, care mai este stadiul evaluării contestațiilor.

„(...) Stadiul evaluării contestațiilor de la Evaluarea Națională:

Limba și literatura română: 90,5% (1809 evaluări rămase)

Matematică: 90,7% (910 evaluări rămase)

Limba și literatura maternă: 98,5% (10 evaluări rămase).

Continuăm luni”, a fost mesajul transmis de ministrul Educației, Mihai Dimian, pe pagina sa oficială de Facebook, oferind astfel cele mai noi informații despre notele finale la Evaluarea Națională 2026.

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Rămâne de văzut dacă rezultatele finale se vor afișa pe 8 iulie 2026, așa cum e prevăzut, sau poate chiar mai devreme.

După această etapă, pentru elevii absolvenți de clasa a VIII-a urmează:

- 9 iulie 2026: afișarea ierarhiei la nivel județean a elevilor

- 13-20 iulie: completarea fișelor de opțiuni (alegerea liceelor, din broșură)

- 22 iulie 2026: repartizarea computerizată

- 23-27 iulie 2026: depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați

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