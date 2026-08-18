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Mesajul emoționant transmis de Wladimir Klitschko după moartea subită a fostei logodnice, Hayden Panettiere

La scurtă vreme după ce s-a aflat de moartea subită a faimoasei actrițe Hayden Panettiere, fostul său logodnic și tatăl fiicei sale, Wladimir Klitschko, a publicat un mesaj extrem de emoționant.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 18 August 2026, 12:16 | Actualizat Marti, 18 August 2026, 12:36
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Mesajul emoționant transmis de Wladimir Klitschko după moartea subită a fostei logodnice, Hayden Panettiere | Profimedia Images
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Fostul campion mondial la categoria grea a fost logodit cu Panettiere, înainte ca cei doi să se despartă, în urmă cu mai mulți ani.

Mesajul emoționant transmis de Wladimir Klitschko după moartea subită a fostei logodnice, Hayden Panettiere

Wladimir Klitschko a vorbit despre „șocul profund” provocat de moartea fostei sale partenere, Hayden Panettiere. Actrița a încetat din viață duminică, 16 august, la vârsta de 36 de ani, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele decesului.

Fostul ei logodnic și tatăl fiicei lor, fostul campion mondial la box Wladimir Klitschko, i-a adus un omagiu printr-un mesaj publicat pe Instagram.

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„Familia noastră trece printr-o perioadă de profund șoc și durere. Vestea morții tragice a lui Hayden mă întristează profund. A plecat din această lume mult prea devreme. Deși Hayden nu mai era partenera mea, a fost o persoană importantă în viața mea și mama fiicei noastre, Kaya.

Și-a construit o carieră extraordinară datorită unui talent imens, dar s-a confruntat și cu laturile întunecate ale unei industrii extrem de solicitante. Nimic nu va șterge momentele pe care le-am împărtășit și locul pe care l-a avut în viețile noastre”, a transmis Klitschko.

Acesta i-a făcut și o promisiune fiicei lor, Kaya, în vârstă de 11 ani, în ceea ce privește amintirea mamei sale.

„Fiicei noastre, Kaya, îi voi vorbi întotdeauna despre mama ei cu respect și mă voi asigura că își va aminti persoana care a fost.

Transmit cele mai profunde condoleanțe părinților lui Hayden, prietenilor ei și fanilor care trec, de asemenea, prin această perioadă de doliu. Oameni tineri și talentați precum Hayden nu ar trebui să părăsească această lume atât de devreme.

Vă rog pe toți să respectați sentimentele și intimitatea familiei noastre în această perioadă extrem de dificilă. Pentru moment, acestea sunt toate lucrurile pe care doresc să le spun.

Vă mulțumesc tuturor celor care îmi susțin familia și care ne transmit sincere condoleanțe. Odihnește-te în pace, Hayden. Fie să-ți găsești liniștea eternă. #WeLoveYouHayden.”

Hayden Panettiere a murit la 36 de ani

Panettiere a murit tragic la 36 de ani, duminică, 16 august, informația fiind confirmată de reprezentanții actriței și de poliția locală, arată acest site.

Până în prezent, cauza oficială a decesului nu a fost făcută publică. Poliția din Greenville, Carolina de Sud, a precizat însă că nu au fost găsite „semne ale unei intervenții criminale”, după ce autoritățile au răspuns unui apel la 911 în care se anunța că Panettiere era „inconștientă”.

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Actrița premiată, cunoscută pentru rolurile din filme și seriale precum Scream și Heroes, a vorbit recent, în memoriile sale, despre problemele cu alcoolul, depresia postnatală și decizia de a renunța la custodia fiicei sale.

Panettiere și Klitschko au început o relație după ce s-au întâlnit la o petrecere organizată cu ocazia lansării unei cărți, în 2009. Cei doi s-au despărțit ulterior, în parte din cauza distanței dintre ei, însă și-au reluat relația doi ani mai târziu.

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În octombrie 2013, cei doi și-au anunțat logodna, iar în decembrie 2014, Panettiere a devenit mamă, aducând-o pe lume pe fiica lor, Kaya.

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