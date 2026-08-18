Noul logo Instagram a nemulțumit utilizatorii. Ce o să apară pe platformă de acum

Meta a dezvăluit noul logo Instagram, care a nemulțumit deja utilizatorii, ce nu au ezitat să își exprime opinia pe rețelele de socializare.

Meta a dezvăluit de ce a decis să schimbe noul logo Instagram | Shutterstock

Utilizatorii Instagram au observat o schimbare subtilă în aplicație în această săptămână și deja și-au exprimat nemulțumirea online.

Aplicația deținută de Meta și-a schimbat discret logo-ul, o schimbare subtilă față de simbolul precedent, scrie Daily Mail.

Acesta e primul nou logo Instagram de 10 ani, atunci când a avut loc ultima schimbare de design.

Instagram susține că noul logo reprezintă o „evoluție orientată spre viitor”.

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Noul logo Instagram a nemulțumit utilizatorii

„Scrisul de mână reflectă individualitatea, așa că ni s-a părut potrivit să ne inspirăm din acest lucru,” a declarat Jasmine Probst, directoarea departamentului de design de produs al Instagram.

„Noul logo tipografic e mai îndrăzneț și mai simplu, cu câteva elemente neașteptate,” a continuat Probst. „Sugerează exprimarea individuală, o voce personală. Ambele fiind dintotdeauna elemente esențiale pentru Instagram.”

Cu toate acestea și deși schimbarea e subtilă, mulți utilizatori susțin că noul logo e greu de citit, iar unul dintre ei l-a numit chiar „o monstruozitate absolută”.

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„Deci toți citim noul logo Instagram ca InstagZAM, nu?” a scris un utilizator nemulțumit pe X.

Noul logo face parte din identitatea vizuală reîmprospătată a Instagram și a fost deja implementat în partea de sus a aplicației Instagram.

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Potrivit Meta, echipa de design a explorat „sute de variante” pentru logo, inclusiv scrierea cu majuscule, concepte inspirate de aparatul foto și scrisul de mână propriu-zis.

În cele din urmă, echipa a optat pentru un font cu forme rotunjite, în care mai puține litere sunt unite între ele decât în versiunea anterioară.

„Sistemul de brand reîmprospătat pune creativitatea și exprimarea de sine a comunității noastre în prim-plan,” a declarat May Hartono, directoarea departamentului de design de brand al Meta.

„E conceput pentru a încuraja acțiuni curajoase și pentru a le oferi oamenilor încrederea de a crea și de a se prezenta așa cum sunt, în mod liber și autentic,” a continuat Hartono.

Ce problemă au utilizatorii cu noul logo Instagram

Pe rețelele sociale, se pare că principala problemă a utilizatorilor cu noul logo e lizibilitatea literei „r”. Mulți cred că seamănă mai degrabă cu un „z”, motiv pentru care au decis să se plângă despre acest lucru online și să râdă de noul logo.

„Hei, omule, cum e noul tău Instagzam?” a scris un utilizator pe X.

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„Nu că mi-ar plăcea Instagram, dar vechiul logo avea măcar un oarecare farmec. Cel nou arată ca logo-ul unei nenorocite de companii startup pentru un brand de cafea hipster sau ceva de genul,” a scris alt utilizator. „Cât sunt plătiți oamenii ca să facă logo-urile corporațiilor și mai urâte?”

Fenomenul nu e unul nou. De fiecare dată când o companie își schimbă logo-ul, chiar și în moduri subtile, sunt unii utilizatori care sunt nemulțumiți și care își fac timp să se plângă despre acest lucru.

De-a lungul anilor, logo-urile marilor companii tech au trecut prin mai multe schimbări, proces ce probabil se va repeta periodic, în funcție de noile tendințe.