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Model de cerere oficială pentru contestație și pentru vizualizarea lucrării la Bacalaureat 2026. Cum decurge totul

Află informații complete despre cum decurge vizualizarea lucrărilor de la Bacalaureat 2026, dar cum arată modelul de cerere oficială pentru contestație și modelul de cerere pentru vizualizarea lucrării.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 10:49 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 11:50
Descoperă cum arată cererea de contestație și cererea de vizualizare a lucrărilor de la Bacalaureat 2026 | hepta
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Elevii care au absolvit clasa a XII-a au avut și ei parte de o surpriză plăcută, exact ca elevii de clasa a VIII-a, căci și pentru ei notele s-au afișat mai devreme decât se aștepta. Rezultatele s-au aflat în jurul orei 9:00, în dimineața zilei de 7 iulie 2026, mai devreme decât se așteptau elevii (în preajma orei 12).

Descoperă informații complete despre Bacalaureat 2026 și vezi cum arată modelul de cerere de contestație și modelul de cerere de vizualizare a lucrărilor.

Model de cerere oficială pentru contestație și pentru vizualizarea lucrării la Bacalaureat 2026. Informații complete

Absolvenții de clasa a XII-a care nu au promovat în prima sesiune, cea din iunie-iulie 2026, vor putea susține din nou examenul de Bacalaureat 2026 în a doua sesiune, cea din iulie-august 2026.

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Și în acest an, absolvenții de liceu au ocazia să își vadă lucrările, condiția fiind aceea de a depunde înainte o cerere oficială în acest sens. Mai mult decât atât, cei care consideră că merită o notă mai mare pot depune o contestație. Pe 13 iulie 2026 vor fi afișate rezultatele finale de la Bacalaureat 2026.

Vezi AICI model de cerere de contestație pentru Bacalaureat 2026

Vezi AICI model de cerere de vizualizare lucrare pentru Bacalaureat 2026

Cum se desfășoară procesul de vizualizare a lucrărilor de la Bacalaureat 2026

Elevii care vor să își vizualizeze lucrarea și au depus o cerere oficială în acest sens vor face acest lucru în prezența unei persoane desemnate de comisia centrului de examen. Școlile sunt obligate să pună la dispoziție videoproiectoare, table SMART au alte echipamente pentru afișarea lucrărilor descărcate din platforma de evaluare digitalizată. Elevul nu are voie să facă poze sau să solicite/primească o copie a lucrării.

Este interzisă introducerea în săli a telefoanelor sau a altor mijloace de înregistrare audio-video și după ce elevul și-a văzut lucrarea, acesta și părintele vor semna o declarație prin care confirmă că au văzut lucrarea solicitată.

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – Prima sesiune, cea din iunie-iulie 2026 (sesiunea de vară 2026)

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – A doua sesiune, cea din iulie-august 2026 (sesiunea de toamnă 2026)

14-21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

3-4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4-5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

5-6 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

6-7 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

10 august 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

13 august 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

18 august 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

19-20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale

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