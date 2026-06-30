Descoperă informații complete despre cum decurge vizualizarea lucrărilor de la Evalurea Națională, dar cum arată modelul de cerere oficială pentru contestație și pentru vizualizarea lucrării.

Descoperă modele oficiale de cerere pentru contestație și pentru vizualizarea lucrării la Evaluarea Națională 202 | hepta

Surpriză de proporții pentru absolvenții de clasa a VIII-a! Așa cum a promis, Ministerul Educației a publicat rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 mai devreme. Deși se aștepta ca notele să fie anunțate pe 1 iulie, înainte de ora 12:00, iată că totuși elevii și-au aflat rezultatele chiar marți, pe 30 iunie 2026, în a doua parte a zilei.

Cei care nu sunt mulțumiți de rezultatele obținute pot depune o cerere de vizualizare a lucrării și/sau o cerere de contestație. Descoperă în rândurile de mai jos cum decurge procesul de vizualizare a lucrării, dar și cum arată cererea oficială de vizualizare a lucrării sau cererea oficială de contestație.

Model de cerere oficială pentru contestație și pentru vizualizarea lucrării la Evaluarea Națională 2026. Cum decurge totul

Pe 22 și 24 iunie 2026, elevii care au absolvit clasa a a VIII-a au trecut prin numeroase emoții, căci au susținut proba la Limba și literatura română și proba la Matematică. În funcție de notele obținute, elevii vor obține o medie ce le va „dicta” intrarea la liceu, în urma procesului de repartizare computerizată.

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Este important de menționat faptul că elevii care nu sunt mulțumiți de notele obținute la Evaluarea Națională 2026 pot depune contestații la centrele de examen sau le pot trasmite electronic la adresele speciale, în zilele de 1, 2 și 3 iulie 2026, conform calendarului oficial. Un elev care și-a vizualizat lucrarea nu este condiționatsă depună contestație ulterior, la fel cum un elev nu este obligat să vizualizeze lucrarea înainte ca să poată depune contestație.

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Astfel, pe 1 iulie 2026, în intervalul 14:00 și 18:00, elevii vor putea depune cererile pentru a vizualiza lucrările și cererile pentru contestații. Pe pe 2 și 3 iulie 2026 se vor vizualiza lucrările și se vor putea depune contestații, urmând ca în intervalul 4-7 iulie 2026 să fie soluționate contestațiile.

Rezultatele finale se vor afișa pe 8 iulie 2026, iar apoi urmează etapa de repartizare computerizată a elevilor în licee, în funcție de media obținută la Evaluarea Națională 2026.

Descarcă de AICI modelul de cerere pentru vizualizarea lucrărilor!

Descarcă de AICI modelul de cerere pentru constestație!

Cum se desfășoară procesul de vizualizare a lucrărilor de la Evaluarea Națională 2026

Elevii care vor să își vizualizeze lucrarea și au depus o cerere oficială în acest sens vor face acest lucru în prezența unei persoane desemnate de comisia centrului de examen. Școlile sunt obligate să pună la dispoziție videoproiectoare, table SMART au alte echipamente pentru afișarea lucrărilor descărcate din platforma de evaluare digitalizată. Elevul nu are voie să facă poze sau să solicite/primească o copie a lucrării.

Este interzisă introducerea în săli a telefoanelor sau a altor mijloace de înregistrare audio-video și după ce elevul și-a văzut lucrarea, acesta și părintele vor semna o declarație prin care confirmă că au văzut lucrarea solicitată.