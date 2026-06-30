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S-au afișat notele la Evaluarea Națională 2026! Când se depun contestațiile și ce trebuie neapărat să știe elevii

Notele la Evaluarea Națională 2026 au fost afișate, spre marea surpriză a elevilor care au absolvit clasa a VIII-a!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Iunie 2026, 17:34 | Actualizat Marti, 30 Iunie 2026, 18:41
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Descoperă rezultatele de la Evaluarea Națională 2026, dar și cum se pot depune constestații | hepta
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Este informația momentului pentru elevii care au absolvit clasa a VIII-a! Au fost afișate notele de la Evaluarea Națională 2026, cele care vor decide intrarea elevilor la liceu!

Descoperă informații complete despre când se depun contestații și ce trebuie neapărat să știe elevii.

S-au afișat notele la Evaluarea Națională 2026! Când se depun contestațiile și ce trebuie neapărat să știe elevii

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat faptul că au fost publicate notele de la Evaluarea Națională 2026.

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Vă reamintim faptul că absolvenții clasei a VIII-a au susținut proba la Limba și literatura română în data de 22 iunie și proba la Matematică pe 24 iunie, iar notele le-au aflat pe 30 iunie 2026, urmând ca pe 1 iulie 2026 să înceapă etapa de depunere de cererilor pentru vizualizarea lucrărilor. Subiectele au fost realizate de specialiști ai Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație și sunt adaptate modelului de evaluare tip PISA.

Și în acest an, ca și în anii trecuți, notele elevilor la Evaluarea Națională 2026 sunt anonimizate. Pentru a vedea notele obținute la examen, fiecare elev trebuie să introducă în platforma evaluare.edu.ro codul primit de la școală.

Este important de menționat faptul că elevii care nu sunt mulțumiți de notele obținute la Evaluarea Națională 2026 pot depune contestații la centrele de examen sau le pot trasmite electronic la adresele special, în zilele de 1, 2 și 3 iulie 2026, conform calendarului oficial.

Pe 1 iulie 2026, în intervalul 14:00 și 18:00, elevii vor putea depune cererile pentru a vizualiza lucrările. Și pe 2 și 3 iulie 2026 se vor vizualiza lucrările și se vor putea depune contestații, urmând ca în intervalul 4-7 iulie 2026 să fie soluționate contestațiile.

Rezultatele finale se vor afișa pe 8 iulie 2026, iar apoi urmează etapa de repartizare computerizată a elevilor în licee, în funcție de media obținută la Evaluarea Națională 2026.

Descarcă de AICI modelul de cerere pentru vizualizarea lucrărilor!

Descarcă de AICI modelul de cerere pentru constestație!

imagine cu elevi care isi cauta rezultatele la evaluarea nationala

Ministerul Educației a anunțat faptul că vizualizarea lucării nu obligă elevii să depună contestație, iar depunerea unei contestații se poate face indiferent dacă elevul a vizualizat sau nu lucrurarea de la Evaluarea Națională 2026.

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