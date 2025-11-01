Antena Căutare
Cine este tânăra din România care a cucerit lumea baletului. Olimpia are peste 200 de premii naționale și internaționale

O tânără româncă a cucerit lumea baletului. Iată ce poveste de viață are.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 01 Noiembrie 2025, 10:33
Cine este tânăra care a cucerit lumea baletului

Olimpia Cărăuleanu are 18 ani și a pășit pentru prima dată într-o sală de balet la vârsta de 6 ani. De atunci dansează în ritmul propriei inimi.

Cine este Olimpia Cărăuleanu, tânăra care duce România pe scenele lumii

Olimpia Cărăuleanu este considerată în prezent una dintre cele mai promițătoare tinere balerine din întreaga lumii, conform Observatornews.ro. În 2025, tânăra a participat la Youth America Grand Prix 2025, o competiție de nivel înalt în arta dansului, de unde a revenit în România cu medalia de bronz.

Finala mondială YAGP de la Tampa, Florida, reunește anual mii de tineri dansatori din peste 40 de țări, care concurează pentru burse la cele mai mari academii de balet. Olimpia a fost singura româncă premiată la categoria seniori, obținând locul al III-lea – un rezultat care o așază lângă elitele generației sale.

Însă eleganța Olimpiei, disciplina și talentul fac parte dintr-un program intens de muncă de ani de zile.

Tânăra a început studiul dansului la Școala Joy2Dance din Constanța, sub îndrumarea profesoarei Alexandra Porumboi, iar mai târziu a devenit elevă a Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” din București, un loc pe care l-au frecventat toți marii dansatori români.

Fiecare zi însemna ore de antrenament, răni la picioare și repetiții interminabile. „Baletul te învață să fii disciplinat înainte să fii artist”, susțin maeștrii acestei arte.

Olimpia Cărăuleanu a adunat peste 200 de premii naționale și internaționale, a câștigat Olimpiada Națională de Coregrafie atât la secțiunea clasic, cât și la contemporan. De-a lungul timpului a participat la festivaluri de prestigiu precum Nervi Festival, din Italia, sau gala Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow.

După succesul de la Tampa, Olimpia a primit o bursă la The Rock School for Dance Education din Philadelphia, una dintre cele mai prestigioase academii de dans din lume. De aici s-au lansat zeci de dansatori care azi performează în American Ballet Theatre, San Francisco Ballet sau English National Ballet.

Pentru o tânără de doar 18 ani, această oportunitate educațională reprezintă o șansă profesională, dar și o recunoaștere a excelenței tehnice și a expresivității, două dintre cele mai rare calități rare ale profesioniștilor în domeniu.

Succesul Olimpiei reprezintă și recunoașterea internațională și forța școlii de dans autohtone. Liceul „Floria Capsali” continuă tradiția începută în anii ’40, formând generații care duc arta dansului pe marile scene.

Prin includerea sa în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, Olimpia Cărăuleanu devine parte dintr-un proiect care recunoaște tinerii care schimbă percepția despre performanță.

Olimpia este o tânără în care se talentul este fructificat din plin, cu disciplină, eleganță, efort constant și echilibru.

În ultimii ani, YAGP a devenit un barometru global al excelenței în dans – acolo unde se descoperă viitoarele stele ale companiilor de balet. Faptul că o româncă a urcat pe podium la categoria seniori este o confirmare că România are un loc meritat în elita artistică internațională.

