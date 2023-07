Povestea impresionantă a femeii care a reușit să ia BAC-ul după 20 de ani. Exemplul de perseverență pe care l-a oferit

O femeie din Constanța a luat BAC-ul după 20 de ani. Aceasta care acum este și mămică și-a postat povestea pe un grup de Facebook dedicat examenului, iar internauții au reacționat imediat. Ce detaliu le-a atras atenția altor utilizatori de pe rețeaua socială.

O femeie din Constanța a dat un exemplu de perseverență după ce a reușit să ia BAC-ul, la distanță de 20 de ani. Femeia care este un exemplu de perseverență și-a spus povestea pe un grup dedicat „Examenului Maturității” și i-a impresionat pe ceilalți utilizatori.

Exemplul de perseverență oferit de o femeie care a luat BAC-ul după 20 de ani. Ce a povestit în mediul online

Într-un grup de Facebook dedicat examenului de BAC din acest an, o femeie a povestit experiența sa inedită. Extrem de fericită, ea a mărturisit că a reușit să ia nota necesară după 20 de ani de la prima încercare.

Potrivit declarațiilor sale, în 2003 una dintre materiile la care a avut probleme a fost psihologia, dar anul acesta a fost nevoită să o schimbe. Si se pare că acest lucru i-a purtat noroc!

„După 20 ani.... 6.85....am dat doar biologie anul ăsta. Materia de acum 20 ani a fost psihologie dar a fost nevoie sa schimb.... Mega happy chiar dacă nu e media mare”, a scris Anca Ibrahim într-un comentariu.

Dezvăluirile sale, însă, au stârnit reacții diverse. În timp ce mulți au felicitat-o pentru rezultatul obținut, alții s-au împărtășit propriile experiențe sau au tras-o la răspundere pentru faptul că a putut să modifice una dintre probe.

„Felicitări! O dovadă că niciodată nu e prea târziu să obții o astfel de reușită!”, a comentat administratorul grupului.

„Și eu am dat după 7 ani, media 7.56. Romană 6.90, mate 7.25 și BIO 8.55. Dacă vrei, se poate” sau „7.25, după 6 ani, la 25 de ani” sunt alte două comentarii ale unor utilizatori care se mândresc cu notele obținute în prezent.

La polul opus, se află internauții interesați să afle cum a reușit aceasta să schimbe cea de-a treia probă din psihologie în biologie.

„A fost nevoie sa schimb deoarece Psihologia nu mai era materie la alegere pentru profil, trebuia sa aleg între biologie, fizică sau chimie. Eu am aflat de schimbare în momentul înscrierii. La liceu se poate clarifica. Eu eram clar mai pregatită la Psihologie unde obiectivul meu era de peste nota 9, însă la Biologie am avut puțin timp de pregătire și am luat 5.15. Asta este. Important că e luat”, a mai explicat Anca pe grupul de facebook BACALAUREAT 2023.

De câte ori poți da BAC-ul fără taxă suplimentară

Conform legilor din România, elevii care nu iau BAC-ul din prima mai au o singură şansă să susţină examenul în mod gratuit, transmite observatornews.ro.

Ulterior, cei care nu au reușit din primele două încercări, pot da examenul la fiecare sesiune din anii următori, însă aceștia sunt nevoiți să achite o taxă de examen de fiecare dată când se înscriu. De exemplu, anul acesta taxa de BAC s-a ridicat la suma de 435 de lei.

Cu toate acestea, este important de menționat faptul că se ţine cont de vârsta candidatului sau de anul în care acesta a terminat liceul.

