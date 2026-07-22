Topul liceelor din România. Care sunt primele 50 de specializări din țară, în funcție de media de admitere

Ministerul Educației și Cercetării a publicat topul primelor 50 de licee din România, în funcție de ultima medie de admitere. Așadar, în fruntea clasamentelor se află la egalitate două colegii din București.

Ultima medie de admitere la specializarea matematică-Informatică, bilingv engleză de la Colegiul Național „Sfântul Sava” a fost 9,70. Cu aceeași medie a fost și ultimul admis de la specializarea Matematică-Informatică a Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”.

Iată clasamentul primelor specializări din țară, publicat pe admitere.edu.ro.

Care sunt primele 50 de spacializări din țară, în funcție de media de admitere

Cele mai multe specializări din acest clasament sunt ale unor colegii din Capitală.

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1. Colegiul Național „Sfântul Sava” – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,70

2. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Matematică-Informatică 9,70

3. Colegiul Național „Spiru Haret” – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,67

4. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Științe ale Naturii 9,67

5. Colegiul Național „Sfântul Sava” – Științe ale Naturii 9,62

6. Colegiul Național „Spiru Haret” – Matematică-Informatică 9,62

7. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Filologie 9,60

8. Colegiul Național „Spiru Haret” – Științe ale Naturii 9,57

9. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – Științe Sociale 9,57

10. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe ale Naturii 9,55

11. Colegiul Național „Sfântul Sava” – Matematică-Informatică 9,50

12. Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” – Științe ale Naturii 9,50

13. Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara – Științe ale Naturii 9,50

14. Colegiul Național „Spiru Haret” – Științe Sociale 9,47

15. Colegiul Național „Matei Basarab” – Științe ale Naturii 9,47

16. Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova – Științe ale Naturii 9,47

17. Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” – Matematică-Informatică, bilingv germană 9,45

18. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe ale Naturii, bilingv franceză 9,45

19. Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați – Științe ale Naturii, bilingv engleză 9,45

20. Colegiul Național „Sfântul Sava” – Filologie 9,42

21. Colegiul Național „I.L. Caragiale” – Științe ale Naturii 9,42

22. Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca – Matematică-Informatică 9,42

23. Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” – Matematică-Informatică 9,40

24. Colegiul Național „I.L. Caragiale” – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,40

25. Colegiul Național „Matei Basarab” – Matematică-Informatică 9,40

26. Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov – Științe ale Naturii 9,40

27. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe ale Naturii, bilingv germană 9,40

28. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Matematică-Informatică 9,40

29. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,40

30. Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova – Științe ale Naturii 9,40

31. Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova – Științe ale Naturii, bilingv engleză 9,40

32. Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara – Matematică-Informatică 9,40

33. Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara – Științe ale Naturii 9,40

34. Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – Științe ale Naturii 9,37

35. Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad – Științe ale Naturii, bilingv engleză 9,37

36. Colegiul Național „Spiru Haret” – Filologie 9,37

37. Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,37

38. Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov – Științe ale Naturii, bilingv engleză 9,37

39. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Matematică-Informatică, bilingv germană 9,37

40. Colegiul Național „Cantemir Vodă” – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,35

41. Colegiul Național „Mihai Viteazul” – Științe ale Naturii 9,35

42. Colegiul Național „Grigore Moisil” – Științe ale Naturii 9,35

43. Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,35

44. Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași – Științe ale Naturii 9,35

45. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – Științe Sociale 9,32

46. Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara – Matematică-Informatică 9,32

47. Colegiul Național „Gheorghe Șincai” – Științe ale Naturii 9,30

48. Colegiul Național „Ion Creangă” – Matematică-Informatică, bilingv engleză 9,30

49. Colegiul Național „Grigore Moisil” – Matematică-Informatică 9,30

50. Colegiul Național „I.L. Caragiale” – Matematică-Informatică, bilingv germană 9,30.

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