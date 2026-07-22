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Rezultate admitere liceu 2026. Când se depun dosarele și de ce acte au nevoie elevii repartizați

Rezultatele admiterii la liceu 2026 au fost publicate miercuri, 22 iulie. 99,89% dintre elevi au fost repartizaţi computerizat în prima etapă. Rămaşi de repartizat mai sunt 126 (0,11%) de absolvenţi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026, 11:27 | Actualizat Miercuri, 22 Iulie 2026, 11:34
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Rezultate admitere liceu 2026. | Shutterstock
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Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat, miercuri, la ora 9.00, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a care au susţinut Evaluarea Naţională (EN VIII).

Au fost repartizaţi computerizat 119.484 de elevi (99,89%) din totalul celor care au completat opţiuni (119.610). Dintre aceştia, 74.093 de candidaţi (62,01%) au fost admişi la prima opţiune. Au fost exprimate 2.857.558 de opţiuni, rezultând o medie de 23,89 opţiuni/elev (în uşoară creştere faţă de anul anterior).

Rezultatele admiterii la liceu 2026 sunt disponibile pe site-ul admitere.edu.ro și pot fi consultate şi la avizierele unităților de învățământ. Elevii vor putea afla liceul la care au fost repartizați cu ajutorul codului individual primit de la școală înaintea Evaluării Naționale 2026.

Admişi în afara repartizării computerizate sunt:

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  • 13.523 elevi admişi la specializări vocaţionale;
  • 816 elevi admişi la specializările vocaţional militar;
  • 2.854 elevi admişi pe locurile rezervate romilor;
  • 2.852 elevi admişi pe locurile rezervate CES.

Când se depun dosarele la liceele unde elevii au fost repartizați

În perioada 23 - 28 iulie se depun dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

În zilele de 17 şi 18 august se face repartizarea candidaţilor din etapa a doua de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu în 2026

Înscrierea candidaților declarați admiși se face pe baza unui dosar care trebuie să conțină mai multe documente, însă lista poate varia în funcție de cerințele fiecărui liceu. Ce ar trebui să conţină dosarul de bază:

  • cererea de înscriere, pusă la dispoziție de liceu;
  • copie după certificatul de naștere al elevului;
  • copie după cartea de identitate a elevului;
  • copii după cărțile de identitate ale ambilor părinți;
  • adeverință de domiciliu, în cazul cărților de identitate electronice;
  • copie după hotărârea judecătorească definitivă privind exercitarea autorității părintești și stabilirea locuinței minorului, în cazul părinților divorțați;
  • foaia matricolă;
  • adeverință cu notele și media obținute la Evaluarea Națională;
  • adeverință medicală pentru înscrierea în clasa a IX-a, cu fișa de vaccinări pe verso;
  • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Părinții trebuie să verifice din timp cerințele liceului la care copilul a fost repartizat, deoarece unitatea de învățământ poate solicita și alte documente.

Mai multe știri despre educație sunt disponibile pe observatornews.ro.

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