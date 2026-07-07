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S-au afișat notele la Bacalaureat 2026! Când se depun contestațiile și ce trebuie neapărat să știe elevii

Notele la examenul de Bacalaureat 2026 au fost afișate, spre marea surpriză a elevilor care au absolvit clasa a XII-a! Află totul despre contestații și vizualizarea lucrărilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 10:01 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 10:04
Descoperă ce rezultate au fost anul acesta la examenul de Bacalaureat 2026 | hepta
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Este informația momentului pentru elevii care au absolvit clasa a XII-a! Au fost afișate notele de la examenul de Bacalaureat 2026.

Descoperă informații complete despre când se depun contestații și ce trebuie neapărat să știe elevii despre vizualizarea lucrărilor.

S-au afișat notele la Bacalaureat 2026! Când se depun contestațiile și ce trebuie neapărat să știe elevii

Și în acest an, ca și în anii trecuți, notele elevilor la examenul de Bacalaureat 2026 sunt anonimizate. Pentru a vedea notele obținute la examen, fiecare elev trebuie să introducă în platforma bacalaureat.edu.ro codul primit de la școală.

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În perioada 7-9 iulie 2026, elevii pot depune contestații.

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – Prima sesiune, cea din iunie-iulie 2026 (sesiunea de vară 2026)

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar examenul de Bacalaureat 2026 – A doua sesiune, cea din iulie-august 2026 (sesiunea de toamnă 2026)

14-21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

3-4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4-5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

5-6 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

6-7 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

10 august 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

13 august 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

18 august 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

19-20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale

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