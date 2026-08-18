Mireasa, sezon 14. Ce a spus Raluca Preda despre vârsta lui Andrei Beleuț: „Ce-i poți oferi viitoarei partenere?”

Andrei Beleuț, fostul Războinic de la Survivor, a venit la Mireasa să-și găsească jumătatea. Invitat la Mireasa, Capriciile Iubirii, concurentul sezonului 14 a fost întrebat de Raluca Preda ce-i va oferi viitoarei partenere.

Andrei Beleuț are 34 de ani, iar Raluca Preda a precizat că vârstele trecute de 30 sunt o raritate la Mireasa. Concurentul din sezonul 14 Mireasa a anunțat ce-i va oferi viitoarei partenere.

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„Din câte știu eu, este o premieră la Mireasa”. Ce a spus Raluca Preda despre vârsta lui Andrei Beleuț

„Din câte știu eu, este o premieră ca la Mireasa să treacă castingul bărbați de peste 30 de ani. Iar tu ai 34 de ani. În general, persoanele de 30+ știu ce vor, au o experiență și își doresc să se așeze la casa lor. Nu este o regulă, dar aș vrea să te întreb ce oferi tu?”, a întrebat Raluca Preda.

„I-aș oferi stabilitate emoțională, aș fi bărbatul acela de care are nevoie. Trecând prin viață, știi să faci diferența dintre bine și rău. Știi ce își dorește o femeie. În ziua de azi e nevoie să existe câte puțin din toate. E nevoie să existe stabilitate emoțională, stabilitate financiară.Poate să fie dragoste din plin, dacă nu există și acea comunicare și acea susținere… Consider că am câte puțin din toate!”, a spus Andrei Beleuț.

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Concurentul de la Mireasa: Regatul Inimii are o părere bună despre el și nu a ezitat să-și expună această încredere de sine în cartea lui de vizită.

„Șarm. Eu și dacă mă duc pe stradă, și dacă mă duc la toaletă, tot Andrei Beleuț sunt. Încă de mic eram foarte frumușel. Sunt cuceritor, pentru că lupt pentru ceea ce îmi place, dar în același timp sunt și pretențios, pentru că știu ce-mi doresc”, a declarat Andrei Beleuț.