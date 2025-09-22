Descoperă care este structura anului școlar 2025-2026 și află când sunt zile libere sau vacanță.

Copiii de grădiniță și elevii au început anul școlar 2025-2026 în data de 8 septembrie. Descoperă structura anului școlar, câte zile libere vor fi și când sunt vacanțe, conform Contractului Colectiv de Muncă 2025 și a calendarului oficial transmis de Ministerul Educației.

Structura anului școlar 2025-2026. Când iau elevii vacanță și când sunt zile libere

Ca și anul trecut, anul școlar 2025-2026 va fi împărțit pe module urmate apoi de o vacanță, astfel:

Modul 1: de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;

Vacanța de toamnă: de sâmbătă, 25 octombrie 2025 până duminică, 2 noiembrie 2025;

Modul 2: de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025;

Vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026;

Modul 3: de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

Vacanța de schi (mobilă): o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

Modul 4: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

Vacanța de primăvară/Paște: de sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026;

Modul 5: de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026;

Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Este important de menționat faptul că elevii din anii terminali nu dor termina odată cu ceilalți. Iată mai jos care sunt excepțiile:

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă , anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026 ;

, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și ; Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026 ;

; Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică , cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026 ;

, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și ; Pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

În plus, pe lângă calendarul oficial de cursuri și vacanțe, iată și lista de zile libere de la stat, când elevii și profesorii au liber, conform contractului colectic de muncă 2025:

5 octombrie 2025-Ziua Mondială a Educației (duminică)

30 noiembrie 2025-Sfântul Andrei (duminică)

1 decembrie 2025-Ziua Națională a României

25 decembrie 2025-Crăciunul (prima zi)

26 decembrie 2025-Crăciunul (a doua zi)

1 ianuarie 2026-Anul Nou

2 ianuarie 2026-A doua zi de Anul Nou

6 ianuarie 2026-Boboteaza

7 ianuarie 2026-Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie 2026-Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă)

10 aprilie 2026-Vinerea Mare (Paște Ortodox)

12 aprilie 2026-Paștele Ortodox (duminică)

13 aprilie 2026-A doua zi de Paște

14 aprilie 2026-A treia zi de Paște (nelucrătoare în educație)

1 mai 2026-Ziua Muncii

31 mai 2026-Rusaliile (duminică)

1 iunie 2026-A doua zi de Rusalii

1 iunie 2026-Ziua Copilului

5 iunie 2026-Ziua Învățătorului

15 august 2026 -Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă)

Sursa: edupedu.ro