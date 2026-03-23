Subiecte și barem la proba scrisă la Limba și literatura română, la Bacalaureatul 2026. Ce au avut de rezolvat elevii

Elevii de clasa a XII-a au susținut simularea la Limba și literatura română pentru Bacalaureatul 2026. Vezi subiectele, baremul și cum s-a desfășurat proba.

Elevii claselor a XII-a au susținut astăzi prima probă din cadrul simulărilor pentru Bacalaureatul 2026. Aceștia au fost prezenți pentru a susține proba scrisă la Limba și literatura română. Elevii înscriși în clasele a XII-a și a XIII-a, la formele de învățământ seral sau cu frecvență redusă, au susținut luni, 23 martie, prima probă scrisă. Acest moment a marcat debutul simulării examenului de Bacalaureat 2026.

Subiecte și barem la proba scrisă la Limba și literatura română, la Bacalaureatul 2026

Subiectele au fost concepute la nivel național, iar candidații au avut la dispoziție un timp de lucru de trei ore pentru a rezolva toate cerințele. Probele de simulare vor continua în zilele următoare. Elevii urmează să susțină simularea la proba obligatorie a profilului, respectiv Matematică sau Istorie.

Rezultatele simulărilor vor fi afișate pe data de 16 aprilie 2026. Peste 1.358 de unități de învățământ au susținut simularea la Limba și literatura română. Simulările s-au desfășurat concomitent în toate unitățile de învățământ. Subiectele oficiale au fost publicate după încheierea probei.

Subiectele pot fi consultate de elevi și profesori pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor. Acestea se regăsesc în secțiunea „Subiecte și bareme”. Potrivit documentelor oficiale, proba scrisă are un punctaj maxim de 100 de puncte.

Potrivit Observator.ro, acestea sunt subiectele la profilul real

Acestea sunt subiectele de la profilul uman:

Cum s-a desfășurat examenul

Elevii au fost invitați în sălile de examen până la ora 08:30. După această oră, nu au mai avut permisiunea să intre în sala de examen. Aceștia au fost așezați în bănci în ordine alfabetică. Subiectele au fost împărțite, iar proba a început la ora 09:00.

Pentru rezolvarea tuturor subiectelor, elevii au avut la dispoziție trei ore de lucru. Cei care au finalizat lucrarea înainte de expirarea timpului maxim au putut să o predea după minimum o oră de la începerea probei.

Ce reguli au avut de respectat elevii în sala de examen

Elevii care au susținut simularea la Bacalaureatul 2026 au avut de respectat reguli stricte. Conform regulamentului în vigoare, candidații nu au avut voie în sală cu ghiozdane, rucsacuri, poșete sau alte obiecte personale.

Acestea au fost depozitate într-un spațiu special amenajat de comisie. Nerespectarea prevederilor putea duce la interzicerea accesului în sala de examen.

Elevii nu au avut voie să dețină asupra lor materiale care ar putea fi utilizate la rezolvarea subiectelor, precum manuale, cărți, dicționare, culegeri, notițe sau rezumate. De asemenea, aceștia nu au avut voie cu telefoane mobile, căști audio, dispozitive electronice sau orice alt dispozitiv de comunicare ori calcul care permite accesul la internet sau la rețele de socializare.