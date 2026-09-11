Un nou început de școală, aceeași misiune de 10 ani: Fundația Mereu Aproape și RURIS, alături de elevii din România

Un nou început de școală, aceeași misiune de 10 ani: Fundația Mereu Aproape și RURIS, alături de elevii din România | Antena 1

Un nou început de școală, aceeași misiune de 10 ani: Fundația Mereu Aproape și RURIS, alături de elevii din România

O tradi ț ie începută în 2016 merge mai departe. Fundația Mereu Aproape și RURIS au distribuit anul acesta 1.500 de ghiozdane complet echipate, pentru ca tot atâția copii să pășească în noul an școlar cu încredere, bucurie și cu lucrurile de care au nevoie pentru a învăța.

Fundația Mereu Aproape și RURIS au distribuit anul acesta 1.500 de ghiozdane complet echipate, pentru ca tot atâția copii să pășească în noul an școlar cu încredere, bucurie și cu lucrurile de care au nevoie pentru a învăța. Peste 26.500 de ghiozdane, fiecare cu o poveste. Până anul trecut, inițiativa RURIS și Fundația Mereu Aproape a pus peste 25.000 de ghiozdane în mâinile copiilor. Odată cu ediția din acest an, alte 1.500 se adaugă unei tradiții construite an de an în jurul educației.

Până anul trecut, inițiativa RURIS și Fundația Mereu Aproape a pus peste 25.000 de ghiozdane în mâinile copiilor. Odată cu ediția din acest an, alte 1.500 se adaugă unei tradiții construite an de an în jurul educației. Anul acesta, drumul a continuat în opt județe. Ghiozdanele au ajuns la elevi din Botoșani, Ilfov, Suceava, Hunedoara, Neamț, Iași, Mehedinți și Giurgiu.

Educația rămâne una dintre direcțiile importante de responsabilitate socială ale RURIS, iar continuitatea proiectului reflectă angajamentul companiei de a rămâne aproape de comunități și de a contribui concret la viitorul copiilor.

Pentru elevi, începutul de an școlar vine cu emoția revederii colegilor, a profesorilor și a sălii de clasă. Pentru unii dintre ei, anul acesta a venit și cu o surpriză: un ghiozdan nou, plin cu rechizitele de care au nevoie.

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„Am găsit pe bancă manuale. Și pe scaun am găsit un ghiozdan cu un penar și rechizite și caiete. M-am bucurat, că a fost o surpriză”, povestește o elevă din județul Suceava.

În Mehedinți, surpriza a fost la fel de mare. „Banca mea era plină de rechizite și am găsit și ghiozdanul care părea foarte greu, ceea ce înseamnă că este de bine. Am primit aici o trusă de geometrie, caiete, un penar și acuarele.”, a spun una dintre elevele de la Colegiul Tehnic „Dierna” din Orșova.

Pentru profesorii care i-au întâmpinat pe elevi, gestul a completat emoția primei zile de școală.

„Pentru clasa a șasea a însemnat o surpriză neașteptată, binevenită, pentru că bucuria și emoția revederii au fost completate de acest gest plin de semnificație pentru noi, profesori, cadre didactice, copii”, spune Cristina Subțire, diriginte clasa a VI-a, Colegiul Tehnic „Dierna”, Orșova.

Un ghiozdan care ajunge acolo unde este nevoie

În județul Suceava, 234 de ghiozdane pregătite în cadrul proiectului au ajuns la elevi din școlile din Băișești, Cornu Luncii și Sasca Mare.

„Mulțumim Fundației Mereu Aproape și Antena 1 pentru faptul că ne-au inclus în proiectul Educație pentru România. Este ceva foarte important. Mulțumim și sponsorului, firma românească RURIS, al cărei nume este inscripționat și pe aceste ghiozdane. Pentru copii înseamnă mult. Având o diversitate școlară și copii din medii diferite, acest sprijin este mai mult decât binevenit. Cele 234 de ghiozdane, echipate cu caiete, rechizite și trusă de geometrie, acoperă școlile din comună – Băișești, Cornu Luncii și Sasca Mare. Pentru asta nu avem cuvinte să le mulțumim.”, a declarat Vasile Pohoață, directorul Școlii Gimnaziale din Băișești, comuna Cornu Luncii, județul Suceava.

Pentru RURIS, proiectul înseamnă mai mult decât o acțiune punctuală de responsabilitate socială. După zece ani de proiect, susținerea elevilor la început de an școlar a devenit parte din modul în care compania își construiește relația cu comunitățile din România.

„Suntem alături de Fundația Mereu Aproape în acest proiect încă din 2016 și, după atâția ani, emoția primei zile de școală rămâne aceeași. Le oferim copiilor ghiozdane și rechizite, dar ne dorim ca, odată cu ele, să le transmitem ceva mai important: că cineva crede în ei și în ceea ce pot deveni. Cred că noi, companiile care am crescut în România, avem puterea să facem mai mult decât business. Fiecare poate contribui, în felul și cu resursele sale, la comunitatea din jur. Nu trebuie să fie întotdeauna un gest mare. Dar dacă suntem mai mulți cei care facem câte ceva, împreună putem schimba foarte mult. Iar dacă astăzi putem pune puțină încredere în ghiozdanul cu care un copil începe școala, pentru noi înseamnă enorm.”, a declarat Cătălin Stroe, Director General RURIS.

„Acest proiect a devenit o promisiune pe care o reînnoim la fiecare început de școală. Dincolo de cifre, sunt copii pentru care un ghiozdan complet echipat poate însemna bucuria de a începe școala pregătiți și cu încredere. Alături de Fundația Mereu Aproape ne asigurăm că această bucurie ajunge acolo unde contează cel mai mult.”, a declarat Simona Firu, Manager Operațional Marketing RURIS.

Zece ani în care binele a ajuns în ghiozdanul copiilor

De zece ani, Fundația Mereu Aproape și RURIS duc mai departe această inițiativă, pornind de la o nevoie simplă și concretă: aceea ca elevii care nu au toate resursele necesare să poată începe școala cu cele de care au nevoie.

Prin acest parteneriat, ghiozdanele complet echipate ajung în comunități în care sprijinul este necesar, iar Fundația Mereu Aproape se ocupă de identificarea beneficiarilor și de coordonarea distribuirii acestora.

În cei zece ani, proiectul a crescut de la o acțiune punctuală la o tradiție care, până la ediția din acest an, va fi însemnat peste 26.500 de ghiozdane oferite copiilor din România.

„Un ghiozdan este mai mult decât un obiect pe care un copil îl poartă în spate. Este locul în care își pune, zi după zi, caietele, primele reușite, emoțiile și, poate fără să știe încă, o parte dintre visurile lui. Parteneriatul nostru cu RURIS a ajuns la zece ani, iar de această dată am fost alături de încă 1.500 de elevi. Dincolo de cifre, însă, pentru noi, la Fundația Mereu Aproape, contează fiecare reacție: un zâmbet, emoția și nerăbdarea cu care este deschis un ghiozdan nou. Credem că educația se construiește și prin astfel de gesturi, făcute consecvent, pentru că atunci când îi arătăm unui copil că avem încredere în viitorul lui, îl ajutăm și pe el să creadă mai mult în ceea ce poate deveni.”, a declarat Adriana Pava, Director General Fundația Mereu Aproape.

Cele 1.500 de ghiozdane din ediția 2026 au ajuns la elevi din Botoșani, Ilfov, Suceava, Hunedoara, Neamț, Iași, Mehedinți și Giurgiu, pentru ca și anul acesta cât mai mulți copii să înceapă școala cu bucuria unei surprize și cu lucrurile necesare pentru a învăța.

Despre RURIS

RURIS este o companie cu capital românesc, fondată în 1993 la Craiova, specializată în dezvoltarea și comercializarea de utilaje și echipamente pentru agricultură, grădinărit și întreținerea spațiilor verzi. Cu peste 30 de ani de experiență, peste 200 de angajați și o prezență consolidată pe piața din România și pe piețele internaționale, RURIS susține constant proiecte de responsabilitate socială, cu accent pe educație, sănătate și sprijinirea comunităților.

Despre Fundația Mereu Aproape

De 21 de ani, Fundația Mereu Aproape dezvoltă și susține proiecte în zona educației, prin programe care urmăresc să ofere copiilor nu doar resursele necesare pentru școală, ci și șansa de a învăța într-un mediu în care să simtă că sunt văzuți, sprijiniți și încurajați să își construiască propriul viitor.