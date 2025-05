José „Pepe” Mujica, cel mai sărac președinte din lume, a decedat. Cum și-a petrecut viața și ce a declarat în ultimul său interviu

José „Pepe” Mujica a murit în cursul zilei de marți. Fostul președinte avea 89 de ani.

José „Pepe” Mujica, fostul lider al Uruguayului, era cunoscut ca fiind cel mai sărac președinte din lume. Acesta a murit la 89 de ani. El a făcut parte din Partidul Național, de centru-dreapta, și a contribuit la înființarea Mișcării de Eliberare Națională Tupamaros (MLN-T), un grup de gherilă urbană de stânga. Acest grup a stârnit numeroase controverse, mulți susținând că a comis numeroase atrocități, precum atacuri, răpiri, execuții, în ciuda faptului că reprezentanții grupării au negat.

Ce fel de viață a dus José „Pepe” Mujica

José „Pepe” Mujica a fost luptător de gherilă și fost președintele Uruguayului între 2010 și 2015, lăsându-l la conducerea țării pe urmașul său politic Yamandú Orsi, care a devenit lider în 2024.

„Cu profundă tristețe anunțăm moartea camaradului nostru Pepe Mujica”, a anunțat Yamandú Orsi pe contul său de X, conform unei surse.

Cauza morții nu a fost încă anunțată, însă se știa că suferă de cancer la esofag. În ultimul interviu, din noiembrie 2024, a vorbit despre evoluția bolii sale și apropierea morții:

„Se știe că moartea este inevitabilă. Și poate că este ca sarea vieții”, a spus el.

José „Pepe” Mujica era cunoscut ca fiind cel mai sărac președinte din lume. A dus întotdeauna un stil de viață modest, atât în timpul mandatului cât și după.

În calitate de președinte a criticat întotdeauna consumerismul și a instaurat reforme sociale care l-au făcut una dintre cele mai cunoscute figuri politice din America Latină.

José „Pepe” Mujica a fost o biecuântare pentru cei 3,4 milioane de locuitori ai Uruguayului. De-a lungul timpului a fost deputat, senator, ministru și președinte. De-a lungul mandatului său a răsturnat o serie de convenții, promovând măsuri progresiste, printre care legalizarea canabisului în 2013, dar și a avortului sau căsătoriei între persoane de același sex.

În ciuda funcțiilor dețitune, José „Pepe” Mujica a fost văzut de mulți ca un marginal al clasei politice sau chiar nefăcând parte din clasa politică. În ciuda acestui lucru, el s-a declarat un pasionat al politicii, literaturii și agriculturii. Toate acestea i-au fost transmise de mama sa, o femeie care făcea parte din clasa de mijloc din Montevideo.

În perioada în care era activ în MLN-T a fost capturat de patru ori și rănit de gloanțe în 1970. Din 1973 până în 1985, pe toată perioada dictaturii a fost închis și torturat.

După eliberare a intrat în politică, iar în 1989 a fondat Mișcarea de Participare Populară (MPP), pilon principal al Frente Amplio, al cărei lider a fost până la moarte. În 2020, acesta s-a retras din politică și a trăit la ferma sa.

În timpul mandatului prezidențial, și-ar fi donat salariul. Tot atunci, populația a învins sărăcia. De asemenea, acesta ar fi refuzat pensia de senator.

„Am vrut să schimb lumea și n-am schimbat nici pe naiba. Dar am dat sens vieții mele, am luptat și am visat. O să mor fericit. Nu fericit că mor, ci pentru că las în urmă o generație mai bună”, ar fi spus el.