Cât de mult a crescut fetița lui Max Verstappen. Multiplul campion mondial și partenera sa sunt topiți după ea

Max Verstappen a devenit tată la începutul lunii mai. Iată cât de mult a crescut fetița campionului mondial.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 17:17 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 17:17
Cât de mult a crescut fetița lui Max Verstappen | GettyImages, ProfiMedia

Max Verstappen și Kelly Piquet au devenit părinți pe 2 mai 2025. Modelul brazilian a adus pe lume o fetiță, Lily. Kelly mai are o fetiță, Penelope, dintr-o relație anterioară.

Cât de mult a crescut fetița lui Max Verstappen și a lui Kelly Piquet

„Bine ai venit pe lume, dulce Lily. Inimile noastre sunt mai pline ca niciodată – tu ești cel mai mare dar al nostru. Te iubim atât de mult”, era mesajul prin care Max și Kelly anunțau venirea pe lume a fiicei lor.

La aproape cinci luni de la naștere, micuța Lily apare tot mai des pe rețelele de socializare. Deși nu i-au arătat chipul încă, atât Kelly, cât și Max au postat imagini cu ea.

Lily a avut o vară intensă, petrecând momente unice în familie. Atât famila Verstappen, cât și Piquet le-au fost alături tinerilor părinți și chiar au petrecut vacanța împreună pe iaht.

Din imaginile postate, Penelope pare să fie o soră mai mare extrem de grijuli, iar verii lui Lily foarte atașați de ea. Mai mult decât atât, Lily pare să semene cu nepoții lui Max Verstappen.

„Cred că avem o relație foarte sănătoasă, fără probleme, ne înțelegem reciproc și ne sprijinim unul pe altul. Ai crede că diferența de vârstă este o provocare, însă până acum lucrurie merg foarte bine. De asemenea, apreciez enorm modul în care o tratează pe Penelope. Este înduioșător să-i privești”, preciza Kelly Piquet înainte de a da naștere celui de-al doilea copil.

Deși Max Verstappen este mai rezervat în ceea ce privește viața personală pe rețelele de socializare, multiplul campion mondial a postat o fotografie din vacanță în care își ținea fiica în brațe. Această ”fereastă” în intimitate a fost ca o declarație de dragoste pentru Lily, Kelly și Penelope.

colaj kelly piquet și kelly și max verstappen, kelly, max și lily
În acest weekend, Max Verstappen va fi în Baku, pentru Marele Premiu al Azerbaijanului, care se vede în direct pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

