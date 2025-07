Mesajul lui Max Verstappen după demiterea lui Christian Horner

Max Verstappen a reacționat după demiterea lui Christian Horner. Iată ce a transmis campionul mondial.

În cursul zilei de miercuri, 10 iulie, Red Bull a anunțat demiterea lui Christian Horner. Acestuia îi ia locul Laurent Mekies, fostul director de la Racing Bulls.

Ce a transmis Max Verstappen după anunțul demiterii lui Christian Horner

Max Verstappen și-a început cariera la Red Bull sub comanda lui Christian Horner, alături de care a câștigat patru campionate mondiale. Deși în ultimul timp au circulat zvonuri în legărură cu o posibilă ruptură între olandez și echipa austriacă, dar și alte neînțelegeri în interiorul Red Bull, mai ales alimentate de evoluția slabă în această primă jumătate de sezon, Max Verstappen a avut numai cuvinte frumoase pentru Christian Horner.

„De la prima cursă câştigată, până la cele patru titluri mondiale, am avut reuşite incredibile împreună. Am câştigat curse memorabile şi am doborât nenumărate recorduri. Mulţumesc pentru tot, Christian”, a scris campionul mondial pe rețelele de socializare.

Mesajul emoționant a fost însoțit de o fotografie în care Max Verstappen este îmbrățișat de Christian Horner.

Christian Horner rămâne unul dintre cei mai de succes şefi de echipă din Formula 1™. Alături de el, Red Bull are în palmares 14 titluri mondiale. Dintre acestea, șase sunt la constructori (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023) şi opt sunt la piloţi: patru cu Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 şi 2013) şi patru cu Max Verstappen (2021, 2022, 2023 şi 2024).

Red Bull Racing a anunțat demiterea lui Christian Horner

Oliver Mintzlaff, directorul executiv al grupului austriac, a transmis un mesaj oficial:

„Am vrea să îi mulţumim lui Christian Horner pentru munca excepţională din ultimii 20 de ani. Cu dedicarea sa fără limite, experienţa, expertiza şi gândirea inovatoare, a fost crucial în stabilirea Red Bull Racing drept una dintre cele mai atractive şi de succes echipe din Formula 1™.

Mulţumim pentru tot, Christian, vei rămâne mereu o parte importantă din istoria noastră”, a precizat acesta, conform Antena Sport.