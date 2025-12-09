Cine este Magui Corceiro, iubita lui Lando Norris, noul campion mondial din Formula 1™

Antena Căutare
În acest weekend a fost desemnat noul campion mondial din Formula 1™. Lando Norris a câștigat pentru prima oară acest titlu. Iată cine este iubita sa.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 15:42 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 15:50
Cine este Magui Corceiro, iubita lui Lando Norris | GettyImages, ProfiMedia

Un weekend de excepție pentru Lando Norris, în vârstă de 26 de ani. După un start pozitiv în sezonul 2026, britanicul și-a asigurat locul în lupta pentru trofeu. Talentul, sprijinul echipei și al coechipierului său au dus la încununarea succesului în ultima cursă a sezonului pe Yas Marina.

Alături de el în Abu Dhabi au fost părinții, Cisca și Adam, și iubita sa, Magui Corceiro. Aceștia l-au văzut urcând pe ultima treaptă a podiumului și câștigât trofeul campionului mondial din 2025 în Formula 1™.

Cine este Magui Corceiro, iubita lui Lando Norris

Magui Corceiro nu este o figură nouă în padocul Formula 1™. Aceast și-a mai făcut apariția de-a lungul timpului în boxa McLaren, precum și la petreceri alături de britanic, însă zvonurile unei posibile relații cu actualul campion mondial nu au fost confirmate.

Cu toate acestea, în aparițiile recente în padoc cei doi nu s-au mai ascuns de fotografi, fiind confortabili unul alături de celălalt.

La finalul cursei din Abu Dhabi, Lando Norris a sărutat-o pătimaș pe Magui, în apaluzele tuturor.

Magui Corceiro, în vârstă de 23 de ani, este originară din Portugalia și este model, actriță și influencer. În ciuda activității din mediul online, tânăra și-a dedicat întregul weekend partenerului său, fără să posteze și să atragă asupra sa atenția fanilor lui Lando Norris.

Magui Corceiro este numită WAG în presa internațională - un termen folosit pentru soțiile și iubitele sportivilor, folosit inițial în lumea fotbalului. Potrivit Daily Mail, modelul este obișnuit cu această formulare, dat fiind că înainte a format un cuplu cu Joao Felix, de la Chelsea.

Magui și-a consolidat cariera ca model și actriță de dinainte să îl întâlnească pe Lando Norris, apărând în producții populare în Spania și Portugalia, precum și în seria Citas Barcelona. În 2023, a fost pe lista celor mai influente pesoane din Portugalia, având peste 2.3 milioane de urmăritori pe Instagram și 800.000 de TikTok.

De asemenea, Magui este coproprietar al unei companii de costume de baie, Missus, și a colaborat cu branduri importante, precum Intimissimi. În vara lui 2025, Magui Corceiro a fost inclusă pe lista Forbes 30 under 30 din Portugalia.

colaj magui corceiro și lando norris sărutând-o pe magui în padoc adu dhabi 2025
În cursul zilei de luni a făcut prima postare în care apare alături de Lando Norris: „Micul meu campion mondial”.

Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
