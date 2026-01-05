Antena Căutare
Fernando Alonso se pregătește de venirea pe lume a primului său copil. Cum au fost surprinși pilotul și partenera sa

Fernando Alonso și Melissa Jiménez vor deveni curând părinți. Iată cum au fost surprinși de sărbători.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 15:42 | Actualizat Luni, 05 Ianuarie 2026, 15:41
Fernando Alonso va deveni tată în primăvara lui 2026 | ProfiMedia

Fernando Alonso și Melissa Jiménez formează un cuplu din 2023. Cei doi își țin relația departe de ochii publicului, iar în ultimul timp jurnalista nu și-a mai făcut apariția în public.

De câteva luni bune, fanii Formula 1™ au stat cu ochii pe ei, date fiind zvonurile unei posibile sarcini. Ei bine, imaginile din decembrie 2025 par să confirme zvonurile respective, deși cei doi nu au dat încă vreo declarație în această privință.

Fernando Alonso, pe punctul de a deveni tată pentru prima oară

Fernando Alonso, în vârstă de 44 de ani, și Melissa Jiménez, în vârstă de 28 de ani, vor deveni părinți în luna martie a acestui an, conform El País.

Absența jurnalistei sportive de la ultimele curse din sezonul 2025 din Formula 1™ a ridicat multe semne de întrebare. Acestea au fost confirmate de ultimele imagini de la masa de Crăciun din Monaco.

Pilotul Aston Martin și partenera sa, acompaniați de apropiați, au fost văzuți intrând într-un restaurant. Deși Melissa a încercat să-și ascundă abdomenul cu ajuorul genții, imaginile au arătat destul de clar că are o sarcină pronunțată.

Conform sursei menționate anterior, surse apropiate cuplului au confirmat în luna decembrie că jurnalista este în luna a patra de sarcină.

„Sunt foarte bucuroși. Vrea să pună temporar în plan secund ritmul frenetic al circuitelor, mai ales acum, când se află în ultimul trimestru”, a spus sursele.

Pentru Fernando Alonso aceste ar fi primul copil, iar Melissa Jiménez ar fi la a patra sarcină.

Din motive profesionale, cei doi și-au ținut relația departe de ochii presei. Prima fotografie cu ei a apărut în primăvara lui 2023, în Monaco.

„Mă simt împlinit, chiar dacă îmi lipsesc mai multe lucruri. Nu am copii, ceea ce este parte din obiectivele mele personale în următorii ani, sper că nu prea târziu”, spunea pilotul în cadrul unui interviu din 2024.

Melissa Jiménez a fost căsătorită, din 2017, cu sportivul Marc Bartra, iar împreună au trei copii: Gala, Abril și Max. În 2022 au anunțat divorțul.

Fernando Alonso și Melissa Jiménez
Și Fernando Alonso a mai fost căsătorit, din 2006 până în 2011, cu Raquel del Rosario, cântăreață.

