Fernando Alonso se pregătește de venirea pe lume a primului său copil. Cum au fost surprinși pilotul și partenera sa

Fernando Alonso și Melissa Jiménez vor deveni curând părinți. Iată cum au fost surprinși de sărbători.

Fernando Alonso și Melissa Jiménez formează un cuplu din 2023. Cei doi își țin relația departe de ochii publicului, iar în ultimul timp jurnalista nu și-a mai făcut apariția în public.

De câteva luni bune, fanii Formula 1™ au stat cu ochii pe ei, date fiind zvonurile unei posibile sarcini. Ei bine, imaginile din decembrie 2025 par să confirme zvonurile respective, deși cei doi nu au dat încă vreo declarație în această privință.

Citește și: Cine este Magui Corceiro, iubita lui Lando Norris, noul campion mondial din Formula 1™

Fernando Alonso, pe punctul de a deveni tată pentru prima oară

Articolul continuă după reclamă

Fernando Alonso, în vârstă de 44 de ani, și Melissa Jiménez, în vârstă de 28 de ani, vor deveni părinți în luna martie a acestui an, conform El País.

Citește și: Care a fost primul job al lui Toto Wolff. Acum este miliardar: „A fost un gest foarte umanitar din partea mea”

Absența jurnalistei sportive de la ultimele curse din sezonul 2025 din Formula 1™ a ridicat multe semne de întrebare. Acestea au fost confirmate de ultimele imagini de la masa de Crăciun din Monaco.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Lewis Hamilton, decizie radicală după cel mai slab sezon în Formula 1™. Multiplul campion mondial a făcut anunțul după Abu Dhabi

Pilotul Aston Martin și partenera sa, acompaniați de apropiați, au fost văzuți intrând într-un restaurant. Deși Melissa a încercat să-și ascundă abdomenul cu ajuorul genții, imaginile au arătat destul de clar că are o sarcină pronunțată.

Conform sursei menționate anterior, surse apropiate cuplului au confirmat în luna decembrie că jurnalista este în luna a patra de sarcină.

„Sunt foarte bucuroși. Vrea să pună temporar în plan secund ritmul frenetic al circuitelor, mai ales acum, când se află în ultimul trimestru”, a spus sursele.

Citește și: Marele Premiu din Abu Dhabi a fost pe Antena1 și AntenaPLAY.Max Verstappen, victorie. Lando Norris e campion mondial în Formula 1™

Pentru Fernando Alonso aceste ar fi primul copil, iar Melissa Jiménez ar fi la a patra sarcină.

Din motive profesionale, cei doi și-au ținut relația departe de ochii presei. Prima fotografie cu ei a apărut în primăvara lui 2023, în Monaco.

Citește și: Vezi acum ultima cursă din sezonul 2025 din Formula 1™, Marele Premiu din Abu Dhabi.Spectacolul e LIVE pe Antena1 și în AntenaPLAY

„Mă simt împlinit, chiar dacă îmi lipsesc mai multe lucruri. Nu am copii, ceea ce este parte din obiectivele mele personale în următorii ani, sper că nu prea târziu”, spunea pilotul în cadrul unui interviu din 2024.

Melissa Jiménez a fost căsătorită, din 2017, cu sportivul Marc Bartra, iar împreună au trei copii: Gala, Abril și Max. În 2022 au anunțat divorțul.

Citește și: Scandal în Formula 1™. Ce s-a întâmplat în ultimul tur al Marelui Premiu din Qatar și i-a înfuriat pe fani

Și Fernando Alonso a mai fost căsătorit, din 2006 până în 2011, cu Raquel del Rosario, cântăreață.