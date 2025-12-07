Vezi acum ultima cursă din sezonul 2025 din Formula 1™, Marele Premiu din Abu Dhabi.Spectacolul e LIVE pe Antena1 și în AntenaPLAY

Spectacolul din Formula 1™ continuă și în 2026! Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Urmărește acum ultima cursă din sezonul 2025 din Formula 1™ | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ în România. Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi are loc începând cu ora 15:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Este pregătită în studio de la 14:45.

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Abu Dhabi, LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Sezonul 2025 ajunge la final cu o ultimă cursă pe Yas Marina care va determina și campionul mondial din acest an! Lupta se dă între Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri.

Max Verstappen va pleca din pole positon pe Yas Marina, urmat de Lando Norris și de Oscar Piastri.

George Russell a fost cel mai rapid în cel de-al treilea antrenament. Pilotul Mercedes a fost urmat de Lando Norris, pe locul II, și de Max Verstappen, pe locul III.

Lando Norris a fost cel mai rapid în cel de-al doilea antrenament. A fost urmat de Max Verstappen, pe locul II, și de George Russell, pe locul III.

Lando Norris a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente. A fost urmat de Max Verstappen și de Charles Leclerc.

Circuitul Yas Marina a fost finalizat în octombrie 2009, când a avut loc și prima cursă de Formula 1™. Circuitul are 5.281 km, iar recordul îi aparține lui Kevin Magnussen, în 2024, 1:25.637.

