Marele Premiu din Abu Dhabi a fost pe Antena1 și AntenaPLAY.Max Verstappen, victorie. Lando Norris e campion mondial în Formula 1™

Lando Norris este campionul mondial din 2025!

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Abu Dhabi! A fost urmat pe podium de Oscar Piastri, pe locul II, și de Lando Norris, pe locul III.

Sezonul 2025 a ajuns la final cu o cursă spectaculoasă pe Yas Marina care a determinat și campionul mondial din acest an! Lupta s-a dat între Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri și a fost LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Max Verstappen a plecat din pole positon pe Yas Marina, urmat de Lando Norris și de Oscar Piastri.

George Russell a fost cel mai rapid în cel de-al treilea antrenament. Pilotul Mercedes a fost urmat de Lando Norris, pe locul II, și de Max Verstappen, pe locul III.

Lando Norris a fost cel mai rapid în cel de-al doilea antrenament. A fost urmat de Max Verstappen și de George Russell.

Lando Norris a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente. A fost urmat de Max Verstappen și de Charles Leclerc.

Circuitul Yas Marina a fost finalizat în octombrie 2009, când a avut loc și prima cursă de Formula 1™. Circuitul are 5.281 km, iar recordul îi aparține lui Kevin Magnussen, în 2024, 1:25.637.

Joshua Dürksen a câștigat cursa din Abu Dhabi în Formula 2™. A fost urmat pe podium de Roman Staněk și de Gabriele Minì.

Arvid Lindblad a câștigat cursa de sprint din Formula 2™. Viitorul pilot Racing Bulls a fost urmat pe podium de Joshua Dürksen și de Nikola Tsolov.

Roman Staněk a fost cel mai rapid în calificările din Formula 2™, luând pole-ul. A fost urmat de Jak Crawford și de Leonardo Fornaroli, actualul campion mondial din Formula 2™.

Jak Crawford a fost cel mai rapid în sesiunea de antrenamente din Formula 2™.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

