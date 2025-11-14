Care a fost primul job al lui Toto Wolff. Acum este miliardar: „A fost un gest foarte umanitar din partea mea”

Antena Căutare
Toto Wolff este unul dintre cei mai cunoscuți din Formula 1. Puțini sunt cei care știu care a fost primul său loc de muncă.

Maria Petricu
Vineri, 14 Noiembrie 2025, 16:50
Toto Wolff este șeful echipei Mercedes-AMG Petronas din Formula 1 și CEO la Mercedes. Este miliardar, soț, tată și uneori admin al rețelelor de socializare ale echipei pe care o conduce. Este una dintre cele mai cunoscute figuri din padocul Formula 1, însă puțini știu care a fost primul său loc de muncă.

Toto Wolff a dezvăluit care a fost primul său job. Ce i-a surprins pe fani

Toto Wolff l-a întâlnit pe Max Klymenko, cunoscut pe rețelele de socializare pentru Career Ladder, unde postează filmulețe cu diverși oameni de pe stradă cărora încearcă să le ghicească profesia.

Max a fost surprins să-l vadă pe Toto urcând pe scară, deoarece puțini sunt cei care nu știu cu ce se ocupă celebrul austriac. Astfel că, a acceptat provocarea de a ghici primul loc de muncă al șefului Mercedes-AMG Petronas.

„Poți să-ți dai cu părerea, dar n-o să-ți seama niciodată”, îl avertizează Toto pe Max după ce a urcat pe scară.

Max a început cu întrebările la care s-ar gândi oricine: mecanic, ceva care să aibă legătură cu mașinile. Însă, deși a avut întotdeauna o afinitate pentru mașini, Toto i-a răspuns că primul său job nu a avut nicio legătură cu această pasiune.

Mai mult decât atât, CEO-ul Mercedes i-a mărturisit lui Max că a renunțat la studii și nu are o diplomă de licență.

Deși a răspuns la mai multe întrebări ale influencerului, Toto Wolff a dezvăluit într-un final că, la vârsta de 18-19 ani, a fondat prima sa afacere: vindea bice.

De asemenea, a lucrat în vânzări în Viena, Austria, și vindea chiar și 10.000 de produse pe zi la un preț de 2.50 dolari.

„De fapt, a fost un gest foarte umanitar din partea mea, au influențat viața altora. Am cumpărat toate torțele și lumânările pe care le-am putut găsi prin Viena, cred că erau 25.000, și le-am vândut în acea seară, ori când a fost, în Austria, în anii '90”, a relatat el.

Pe cât de neobișnuită a fost prima sa idee de afaceri, pe atât de mult i-a surprins pe fanii Formula 1. Însă ceea ce nu-și imaginau este faptul că cel care a construit una dintre cele mai puternice echipe din Formula 1 și a crescut un multiplu campion mondial a renunțat la studii.

„Să spună Toto Wolff că este caz de abandon școlar nu era în cărți pentru mine”, spune cineva.

„ȘI-A ÎNCEPUT CARIERA VÂNZÂND CE”, scrie altcineva.

„Tipul s-a lăsat de școală și a construit cu lejeritate una dintre cele mai bune echipe de Formula 1”, a spus o altă persoană.

