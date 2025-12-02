Antena Căutare
Scandal în Formula 1™. Ce s-a întâmplat în ultimul tur al Marelui Premiu din Qatar și i-a înfuriat pe fani

Cu doar câteva minute înainte de finalul cursei din Qatar, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Iată ce i-a înfuriat pe fani.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 15:43 | Actualizat Marti, 02 Decembrie 2025, 15:53

Duminică a avut loc cursa Marelui Premiu din Qatar. Toții fanii sportului au putut urmări spectacolul pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. În ultimul tur, o greșeală a lui Andrea Kimi Antonelli a pus pe jar internetul.

Ce a reprezentat greșeala pilotului Mercedes pentru lupta în campionat

În turul 49, Max Verstappen conducea cursa, Oscar Piastri era la II, iar Calors Sainz pe III, urmat de Andrea Kimi Antonelli și de Lando Norris, care abia ce ieșise de la boxe după schimbul de pneuri.

Tururi în șir s-au menținut aceste poziții, pilotul Mercedes ținându-l pe actualul lider al campionatului în spate. În ultimul tur, după ce pierde puțin monopostul, Andrea Kimi Antonelli iese în decor, dându-i astfel oportunitatea lui Lando Norris să treacă de el și să urce pe IV.

După această mișcare, inginerul de cursă al lui Max Verstappen i-a transmis pilotului: „A părut că Antonelli l-a lăsat pe Norris să treacă.” Aceste insinuări au continuat și după încheierea cursei, ceea ce l-a făcut pe CEO Mercedes Toto Wolff să răbufnească.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Helmut, este o prostie totală! Numai să aud așa ceva mă face să o iau razna. Luptăm pentru locul 2 în clasamentul constructorilor, ceva important pentru noi, iar Kimi lupta pentru locul 3. Cât de lipsit de minte poți fi ca să spui așa ceva?

Mă enervează, m-a enervat și felul în care s-a desfășurat cursa, m-a enervat și greșeala din final. Sunt nervos și să aud așa ceva mă face să o iau razna. (...)

De ce ne-am gândi să ne amestecăm în lupta pentru titlu? Trebuie să meargă la un control, poate are vedenii”, ar fi spus acesta, conform f1.com.

Greșeala pilotului Mercedes a dus la acumularea a 12 puncte de către actualul lider al clasamentului, în loc de doar 10.

Andrea Kimi Antonelli s-a confruntat cu furia fanilor după această greșeală. Agresivitatea de care aceștia au dat dovadă împotriva unui tânăr pilot a zdruncinat lumea sportului.

Red Bull Racing a publicat un comunicat pe rețelele de socializare în care și-au prezentat scuzele în privința abuzului pe care l-a suferit tânărul pilot Mercedes după declarațiile oficialilor Red Bull. De asemenea, au precizat că ulterior s-a putut vedea pe înregistrări că Andrea Kimi Antonelli a scăpat monopostul de sub control, ceea ce a dus la depășirea sa de Lando Norris.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

monopostul mercedes pilotat de andrea kimi antonelli și cel mclaren pilotat de lando norris în qatar 2025
+24
Mai multe fotografii

La finalul cursei de pe Lusail, Max Verstappen a urcat pe locul II în clasament, cu 396 puncte, iar Oscar Piastri a căzut pe III, cu 392 puncte. Lando Norris conduce clasamentul cu 408 puncte. Finala din Abu Dhabi se anunță a fi una incitantă, toți trei fiind dispuși să facă tot ce le stă în putință pentru titlul de campion mondial. Marele Premiu din Abu Dhabi este LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Comentarii


