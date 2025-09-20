S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului. Max Vestappen în pole position în Baku

Bătălia pentru pole position a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Antena este casa Formula 1™ în România. Un nou sezon spectaculos a început. Vor avea loc 24 de curse, transmise integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și Antena3CNN

S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului. Max Verstappen în pole position în Baku

Max Verstappen în pole în Baku. Pilotul RedBull va fi urmat pe grilă în cursa de mâine de Carlos Sainz și de Liam Lawson. Sesiunea de calificări a fost una plină de evenimente, cu nu mai puțin de șase steaguri roșii!

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu al Azerbaijanului. Vezi spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 1 -21 septembrie

În a treia sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Mac Verstappen și de Oscar Piastri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În a doua sesiune de antrenamente, Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot. Pilotul Ferrari a fost urmat de Charles Leclerc și de George Russell.

În prima sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Oscar Piastri și de Charles Leclerc.

Citește și: Program Formula 2™ Marele Premiu al Azerbaijanului, exclusiv în AntenaPLAY, 19 - 21 septembrie 2025

Circuitul din Baku are 6.003 km, este unul stradal, iar recordul îi aparține lui Charles Leclerc, din 2019, 1:43.009. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2016.

Marele Premiu al Azerbaijanului va rămâne în calendarul Formula 1™ până în 2030.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat la Monza

De asemenea, a fost anunțat calendarul curselor de sprint din sezonul 2026 în Formula 1™:

- Marele Premiu al Chinei (13-15 martie)

- Marele Premiu de la Miami (1-3 mai)

- Marele Premiu al Canadei (22-24 mai)

- Marele Premiu al Marii Britanii (3-5 iulie)

- Marele Premiu al Olandei (21-23 august)

- Marele Premiu din Singapore (9-11 octombrie)

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dino Beganovic a câștigat cursa de sprint din Formula 2™ în Baku. A fost urmat pe podium de Luke Browning și de Alexander Dunne.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei. Spectacolul de la Monza e LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!