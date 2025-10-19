Cursa Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii a fost pe Antena3CNN și AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite ale Americii a avut loc începând cu ora 22:00 pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Citește și: Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat pe COTA

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, după ce a dominat întreaga cursă. Pilotul Red Bull a fost urmat pe podium de Lando Norris, pe locul II, și de Charles Leclerc, pe locul III. Lewis Hamilton a terminat pe IV, iar Oscar Piastri pe V.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Max Verstappen este acum la 40 de puncte de Oscar Piastri, liderul clasamentului.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Max Verstappen a plecat din pole position pe COTA. Pilotul Red Bull a fost urmat pe grilă de Lando Norris și de Charles Leclerc.

Finalul cursei de sprint a fost sub Safety Car, după un incident între Lance Stroll și Esteban Ocon. Max Verstappen a câștigat cursa de sprint de pe COTA, cu plecare din pole position.

Pilotul Red Bull a fost urmat pe podium de George Russell și de Carlos Sainz.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Oscar Piastri și Lando Norris au abandonat din primul tur, după un incident.

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în sesiunea de antrenamente. A fost urmat de Nico Hülkenberg și de Oscar Piastri.

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii. Max Verstappen în pole pe COTA

Circuitul The Americas (COTA) are 5.513 km, iar recordul îi aparține lui Charles Leclerc, din 2019, 1:36.169. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2012. Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii pe COTA va rămâne în calendarul Formula 1™ până în 2034.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 17-19 octombrie

Înainte de Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, Mercedes a confirmat piloții pentru sezonul 2026. Atât contractul lui George Russell, cât și cel al lui Kimi Antonelli expirau la finalul lui 2025. Ambii piloți au semnat prelungirea contractului.

George Russell pilotează pentru Mercedes încă dni 2022, după trei ani petrecuţi la Williams, la începuturile sale în Formula 1™. Până acum, el a câştigat cinci Grand Prix-uri, printre care şi cel mai recent din acest sezon, din Singapore.

Andrea Kimi Antonelli se află la primul său an la Mercedes şi face o treabă bună, motiv pentru care echipa mizează în continuare pe serviciile sale. Cele mai bune rezultate ale sale de anul acesta au fost pole-ul din sprintul de la Miami şi podiumul din Canada, acolo unde a devenit şi cel mai tânăr pilot din istoria Formula 1™ care termină o cursă în primii trei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: Carlos Sainz, critică dură la adresa transmisiunilor Formula 1™. Ce îl deranjează pe pilotul Williams: „Exagerează”

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!