Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Duminica, 19 Octombrie 2025, 22:00 | Actualizat Duminica, 19 Octombrie 2025, 22:00
Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite ale Americii are loc începând cu ora 22:00 pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii. Spectacolul de pe COTA este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

Update 22:00: S-a plecat în turul de formare pe COTA.

Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite ale Americii este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY de la 22:00 și va fi pregătită în studio începând cu 21:45.

Max Verstappen va pleca din pole position pe COTA. Pilotul Red Bull este urmat pe grilă de Lando Norris și de Charles Leclerc.

Finalul cursei de sprint a fost sub Safety Car, după un incident între Lance Stroll și Esteban Ocon. Max Verstappen a câștigat cursa de sprint de pe COTA, cu plecare din pole position.

Pilotul Red Bull a fost urmat pe podium de George Russell și de Carlos Sainz.

Oscar Piastri și Lando Norris au abandonat din primul tur, după un incident.

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în sesiunea de antrenamente. A fost urmat de Nico Hülkenberg și de Oscar Piastri.

Circuitul The Americas (COTA) are 5.513 km, iar recordul îi aparține lui Charles Leclerc, din 2019, 1:36.169. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2012. Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii pe COTA va rămâne în calendarul Formula 1™ până în 2034.

Înainte de Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, Mercedes a confirmat piloții pentru sezonul 2026. Atât contractul lui George Russell, cât și cel al lui Kimi Antonelli expirau la finalul lui 2025. Ambii piloți au semnat prelungirea contractului.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Înapoi la Homepage
