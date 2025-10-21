Program Formula 1™, Marele Premiu al Mexicului. Vezi spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 24 - 26 octombrie 2025

Antena este casa Formula 1™ în România. Am ajuns la a 20-a rundă din sezonul 2025, iar spectacol este unul de proporții. Cursele se văd integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

În weekendul 24 - 26 octombrie 2025, pe canalele Antena și în AntenaPLAY se pot urmări antrenamentele, calificările și cursa Marelui Premiu al Statelor Unite ale Americii.

Vineri, 24 octombrie, de la ora 21:30 va avea loc prima sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 01:00, va avea loc a doua sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 20:30, va avea loc a treia sesiune de antrenamente exclusiv în AntenaPLAY.

Duminică, 26 octombrie, de la ora 00:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru cursa Marelui Premiu al Mexicului, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, 26 octombrie, de la 22:00, va avea loc cursa Marelui Premiu al Mexicului, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Circuitul Hermanos Rodríguez are 4.304 km, iar recordul îi aparține lui Valtteri Bottas, din 2021, 1:17.774. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1963, iar din 2015 circuitul a revenit în calendarul oficial. Circuitul a fost construit în 1959, la inițiativa tatălui celebrilor piloți Ricardo și Pedro Rodríguez.

