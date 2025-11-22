S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas. Lando Norris în pole position

Antena Căutare
Bătălia pentru pole position a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Sambata, 22 Noiembrie 2025, 07:13 | Actualizat Sambata, 22 Noiembrie 2025, 07:17
Lando Norris, pole position în Las Vegas | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ în România. Spectacolul a ajuns în Las Vegas cu cea de-a 22-a cursă a sezonului. Vor avea loc 24 de curse, transmise integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Lando Norris în pole în cursa de mâine. Pilotul McLaren va fi urmat pe grilă de Max Verstappen și de Carlos Sainz.

George Russell a fost cel mai rapid pilot în cea de-a treia sesiune de antrenamente. A fost urmat de Max Verstappen și de Alexander Albon.

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în cea de-a doua sesiune de antrenamente. A fost urmat de Andrea Kimi Antonelli și de Charles Leclerc.

Charles Leclerc a fost cel mai rapid pilot în prima sesiune de antrenamente. A fost rmat de Alexander Albon și de Yuki Tsunoda.

Circuitul stradal din Las Vegas oferă un spectacol de vis atât pentru spectatori, cât și pentru piloți. Circuitul are 6.201 kilometri, iar recordul îi aparține lui Lando Norris, din 2024, 1:34.876. În 2023, piloții au concurat pe un circuit cu totul nou aici. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1981, în ceea ce se numea atunci Caesars Palace Grand Prix.

Pentru prima dată pe acest circuit stradal, Formula 1 Academy concurează în cea de-a 7-a rundă a sezonului.

Doriane Pin a câștigat prima cursă din Formula 1 Academy, după o cursă dramatică, în care rivala la titlul mondial, Maya Weug, a abandonat. Nina Gademan a plecat din pole, urmată de Emma Felbermayr, Tina Hausmann, Maya Weug și Doriane Pin.

Pe podium alături de Doriane Pin au urcat Nina Gademan și Alisha Palmowski.

În cursa de duminică, Chloe Chambers pleacă din pole position.

lando norris în las vegas 2025
