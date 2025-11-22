Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3CNN

Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ în România. Spectacolul a ajuns în Las Vegas cu cea de-a 22-a cursă a sezonului. Vor avea loc 24 de curse, transmise integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas.

Update 07:08: Lando Norris în pole în Las Vegas!

Update 07:07: Steag galben ridicat rapid.

Update 07:01: Steag galben, ridicat rapid.

Update 06:54: A început al treilea segment de calificări.

Update 06:51: Q3 începe în 3 minute.

Update 06:48: Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Oliver Bearman și Franco Colapinto nu fac pasul în Q3.

Update 06:47: Steag galben, ridicat rapid.

Update 06:41: Steag galben, ridicat rapid.

Update 06:37: Steag galben, ridicat rapid.

Update 06:31: A început al doilea segment de calificări.

Update 06:28: Q2 va începe la 06:31.

Update 06:24: Începutul celui de-al doilea segment de calificări este întârziat.

Update 06:20: Alexander Albon, Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda și Lewis Hamilton nu fac pasul în Q2.

Update 06:18: Alexander Albon lovește paarapetul.

Update 06:17: Steag galben, după ce Oliver Bearman lovește parapetul.

Update 06:15: Carlos Sainz va fi investigat după sesiunea de calificări, deoarece a revenit pe circuit în mod periculos.

Update 06:13: A fost arborat pentru câteva secunde și cel de-al șaselea steag galben.

Update 06:12: Steag galben, ridicat rapid.

Update 06:11: Din nou steag galben ridicat rapid. Piloții se luptă cu monoposturile din cauza apei de pe circuit.

Update 06:10: Steag galben! Ridicat rapid.

Update 06:06: Steag galben, ridicat rapid.

Update 06:03: Steag galben, ridicat rapid.

Update 06:00: A început primul segment de calificări în Las Vegas.

Update 05:50: Sesiunea de calificări ar putea fi dată peste cap din cauza ploii.

Sesiunea de calificări începe la 06:00.

George Russell a fost cel mai rapid pilot în cea de-a treia sesiune de antrenamente. A fost urmat de Max Verstappen și de Alexander Albon.

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în cea de-a doua sesiune de antrenamente. A fost urmat de Andrea Kimi Antonelli și de Charles Leclerc.

Charles Leclerc a fost cel mai rapid pilot în prima sesiune de antrenamente. A fost rmat de Alexander Albon și de Yuki Tsunoda.

Circuitul stradal din Las Vegas oferă un spectacol de vis atât pentru spectatori, cât și pentru piloți. Circuitul are 6.201 kilometri, iar recordul îi aparține lui Lando Norris, din 2024, 1:34.876. În 2023, piloții au concurat pe un circuit cu totul nou aici. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1981, în ceea ce se numea atunci Caesars Palace Grand Prix.

