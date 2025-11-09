Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei a fost pe Antena3CNN și AntenaPLAY. Lando Norris a câștigat pe Interlagos

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu al Braziliei a avut loc începând cu ora 19:00 pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. A fost pregătită în studio de la 18:45.

Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Lando Norris a câștigat pe Interlagos

Lando Norris a câștigat în Brazilia. Pilotul McLaren a fost urmat pe podium de Andrea Kimi Antonelli, pe locul al II-lea, și de Max Verstappen, pe locul al III-lea, cu plecare de pe linia boxelor.

Începutul de cursă a fost unul plin de evenimente și a dus la abandon pentru piloții Ferrari și pentru Gabriel Bortoleto.

Lando Norris a plecat din pole position pe Interlagos. Pilotul McLaren a fost urmat pe grilă de Andrea Kimi Antonelli și Charles Leclerc.

Max Verstappen a plecat de pe linia boxelor, alegând să folosească în cursa de pe Interlagos un motor complet nou pe monopostul său Red Bull, după o sesiune de calificări dezamăgitoare. Și Esteban Ocon a luat startul de pe linia boxelor.

Lando Norris a câștigat cursa de sprint de pe Interlagos. A fost urmat de piloții Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, pe II, și George Russell, pe III.

Cursa de sprint a fost plină de evenimente. Oscar Piastri și Franco Colapinto au abandonat, după ce au pierdut controlul monoposturilor și au ajuns în parapet. De asemenea, Nico Hülkenberg a pierdut controlul monopostului, însă a reușit să reia cursa.

Lando Norris a plecat din pole position în cursa de sprint din Brazilia. Pilotul McLaren a fost urmat de Andrea Kimi Antonelli și de Oscar Piastri.

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în sesiunea de antrenamente. A fost urmat de Oscar Piastri și de Nico Hülkenberg.

Circuitul José Carlos Pace, cunoscut și ca Interlagos, are 4.309 km, iar recordul îi aparține lui Valtteri Bottas, din 2018, 1:10.540. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1973. Atmosfera în weekendul de Grand Prix este foarte asemănătoare cu cea a unui carnaval.

