Antena Căutare
Home News Formula 1 Știri Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei a fost pe Antena3CNN și AntenaPLAY. Lando Norris a câștigat pe Interlagos

Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei a fost pe Antena3CNN și AntenaPLAY. Lando Norris a câștigat pe Interlagos

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Duminica, 09 Noiembrie 2025, 20:40 | Actualizat Duminica, 09 Noiembrie 2025, 20:44
Galerie
Lando Norris, victorie în Brazilia | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu al Braziliei a avut loc începând cu ora 19:00 pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. A fost pregătită în studio de la 18:45.

Citește și: Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Spectacolul de pe Interlagos e LIVE pe Antena3CNN și AntenaPLAY

Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Lando Norris a câștigat pe Interlagos

Lando Norris a câștigat în Brazilia. Pilotul McLaren a fost urmat pe podium de Andrea Kimi Antonelli, pe locul al II-lea, și de Max Verstappen, pe locul al III-lea, cu plecare de pe linia boxelor.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Începutul de cursă a fost unul plin de evenimente și a dus la abandon pentru piloții Ferrari și pentru Gabriel Bortoleto.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Lando Norris în pole position pe Interlagos

Lando Norris a plecat din pole position pe Interlagos. Pilotul McLaren a fost urmat pe grilă de Andrea Kimi Antonelli și Charles Leclerc.

Max Verstappen a plecat de pe linia boxelor, alegând să folosească în cursa de pe Interlagos un motor complet nou pe monopostul său Red Bull, după o sesiune de calificări dezamăgitoare. Și Esteban Ocon a luat startul de pe linia boxelor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Lando Norris a câștigat cursa de sprint de pe Interlagos. A fost urmat de piloții Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, pe II, și George Russell, pe III.

Cursa de sprint a fost plină de evenimente. Oscar Piastri și Franco Colapinto au abandonat, după ce au pierdut controlul monoposturilor și au ajuns în parapet. De asemenea, Nico Hülkenberg a pierdut controlul monopostului, însă a reușit să reia cursa.

Lando Norris a plecat din pole position în cursa de sprint din Brazilia. Pilotul McLaren a fost urmat de Andrea Kimi Antonelli și de Oscar Piastri.

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în sesiunea de antrenamente. A fost urmat de Oscar Piastri și de Nico Hülkenberg.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și Antena 3 CNN

Circuitul José Carlos Pace, cunoscut și ca Interlagos, are 4.309 km, iar recordul îi aparține lui Valtteri Bottas, din 2018, 1:10.540. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1973. Atmosfera în weekendul de Grand Prix este foarte asemănătoare cu cea a unui carnaval.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu al Braziliei. Urmărește spectacolul LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY, 7-9 noiembrie 2025

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

lando norris brazilia 2025
+145
Mai multe fotografii

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Spectacolul de pe Interlagos e LIVE pe Antena3CNN și A...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România
Observatornews.ro Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Lando Norris în pole position pe Interlagos
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Lando Norris în pole position pe...
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii Catine.ro
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și Antena 3 CNN
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY...
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin dispar rând pe rând: „bolnavi” sau morți în condiții suspecte. Se clatină regimul de la Kremlin?
Oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin dispar rând pe rând: „bolnavi” sau morți în condiții suspecte.... Libertatea.ro
Primăria care construiește primul campus educațional dual, unde tinerii vor putea învăța meserii cerute de piața muncii. Investiție de peste 23 de milioane de euro FOTO
Primăria care construiește primul campus educațional dual, unde tinerii vor putea învăța meserii cerute de... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului.”
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a... Elle
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane HelloTaste.ro
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 10 - 16 noiembrie 2025. Este momentul să acționezi pentru împlinirea viselor tale
Horoscop săptămânal, 10 - 16 noiembrie 2025. Este momentul să acționezi pentru împlinirea viselor tale Jurnalul
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025 Kudika
Cui aparţine terenul de sub bloc? Puţini români ştiu acest detaliu
Cui aparţine terenul de sub bloc? Puţini români ştiu acest detaliu Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti Observator
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător MediCOOL
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte?
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x