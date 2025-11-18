Program Formula 1™ și F1 Academy, Marele Premiu din Las Vegas. Spectacolul e LIVE pe Antena3CNN și în AntenaPLAY, 21-23 noiembrie

Antena este casa Formula 1™ în România. Am ajuns la a 22-a rundă din sezonul 2025, iar lupta pentru campionatul mondial continuă între piloți. Cursele se văd integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Antena este casa Formula 1™ în România și în sezonul 2026. Toate cele 24 de curse pline de adrenalină pot fi urmărite pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Program Formula 1™, Marele Premiu din Las Vegas. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 21 - 23 noiembrie 2025

În weekendul 21 - 23 noiembrie 2025, pe canalele Antena și în AntenaPLAY se pot urmări antrenamentele, calificările și cursa Marelui Premiu din Las Vegas.

Vineri, 21 noiembrie, de la ora 02:30 va avea loc prima sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 06:00, va avea loc a doua sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 02:30, va avea loc a treia sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 06:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru Marele Premiu din Las Vegas, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, 23 noiembrie, de la ora 06:00, va avea loc cursa Marelui Premiu din Las Vegas, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Circuitul stradal din Las Vegas oferă un spectacol de vis atât pentru spectatori, cât și pentru piloți. Circuitul are 6.201 kilometri, iar recordul îi aparține lui Lando Norris, din 2024, 1:34.876. În 2023, piloții au concurat pe un circuit cu totul nou aici. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1981, în ceea ce se numea atunci Caesars Palace Grand Prix.

Pentru prima dată pe acest circuit stradal, Formula 1 Academy concurează în cea de-a 7-a rundă a sezonului.

Program Formula 1 Academy, Marele Premiu din Las Vegas, 21 - 23 noiembrie 2025, exclusiv în AntenaPLAY

Vineri, 21 noiembrie, va avea loc sesiunea de antrenamente de la 04:00, exclusiv în AntenaPLAY. De la 07:30, va avea loc sesiunea de calificări, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 22 noiembrie, de la 04:15, va avea loc prima cursă, exclusiv în AntenaPLAY.

Duminică, 23 noiembrie, de la 02:20, va avea loc a doua cursă, exclusiv în AntenaPLAY.

Pentru mai multe detalii despre Formula 1™ accesează Antena Sport.

