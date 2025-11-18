Antena Căutare
Home News Formula 1 Știri Program Formula 1™ și F1 Academy, Marele Premiu din Las Vegas. Spectacolul e LIVE pe Antena3CNN și în AntenaPLAY, 21-23 noiembrie

Program Formula 1™ și F1 Academy, Marele Premiu din Las Vegas. Spectacolul e LIVE pe Antena3CNN și în AntenaPLAY, 21-23 noiembrie

Antena este casa Formula 1™ în România. Am ajuns la a 22-a rundă din sezonul 2025, iar lupta pentru campionatul mondial continuă între piloți. Cursele se văd integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 18 Noiembrie 2025, 11:08 | Actualizat Marti, 18 Noiembrie 2025, 11:08
Galerie
Program Formula 1™ și F1 Academy, Marele Premiu din Las Vegas | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ în România și în sezonul 2026. Toate cele 24 de curse pline de adrenalină pot fi urmărite pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Citește și: Care a fost primul job al lui Toto Wolff. Acum este miliardar: „A fost un gest foarte umanitar din partea mea”

Program Formula 1™, Marele Premiu din Las Vegas. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 21 - 23 noiembrie 2025

În weekendul 21 - 23 noiembrie 2025, pe canalele Antena și în AntenaPLAY se pot urmări antrenamentele, calificările și cursa Marelui Premiu din Las Vegas.

Articolul continuă după reclamă

Vineri, 21 noiembrie, de la ora 02:30 va avea loc prima sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 06:00, va avea loc a doua sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 02:30, va avea loc a treia sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 06:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru Marele Premiu din Las Vegas, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, 23 noiembrie, de la ora 06:00, va avea loc cursa Marelui Premiu din Las Vegas, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei a fost pe Antena3CNN și AntenaPLAY. Lando Norris a câștigat pe Interlagos

Circuitul stradal din Las Vegas oferă un spectacol de vis atât pentru spectatori, cât și pentru piloți. Circuitul are 6.201 kilometri, iar recordul îi aparține lui Lando Norris, din 2024, 1:34.876. În 2023, piloții au concurat pe un circuit cu totul nou aici. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1981, în ceea ce se numea atunci Caesars Palace Grand Prix.

Pentru prima dată pe acest circuit stradal, Formula 1 Academy concurează în cea de-a 7-a rundă a sezonului.

Citește și: Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Spectacolul de pe Interlagos e LIVE pe Antena3CNN și AntenaPLAY

Program Formula 1 Academy, Marele Premiu din Las Vegas, 21 - 23 noiembrie 2025, exclusiv în AntenaPLAY

Vineri, 21 noiembrie, va avea loc sesiunea de antrenamente de la 04:00, exclusiv în AntenaPLAY. De la 07:30, va avea loc sesiunea de calificări, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 22 noiembrie, de la 04:15, va avea loc prima cursă, exclusiv în AntenaPLAY.

Duminică, 23 noiembrie, de la 02:20, va avea loc a doua cursă, exclusiv în AntenaPLAY.

Pentru mai multe detalii despre Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și Antena 3 CNN

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Citește și: Chefi la cuțite, 17 noiembrie 2025. Concurentul care e bucătar la Formula 1 și care a fost la un pas să primească cuțitul de aur

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

monopost mercedes pe circuitul din las vegas 2024
+71
Mai multe fotografii

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Țiriac se teme de un “mare război”. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă Ion Țiriac se teme de un &#8220;mare război&#8221;. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă
Observatornews.ro Meseriile fără diplomă unde poţi câştiga 8.100 €. Se caută 85.000 de muncitori necalificaţi Meseriile fără diplomă unde poţi câştiga 8.100 €. Se caută 85.000 de muncitori necalificaţi
Golirea Barajului Vidraru lasă fără apă potabilă Curtea de Argeș și încă 3 comune. De ce nu poate fi băută apa Golirea Barajului Vidraru lasă fără apă potabilă Curtea de Argeș și încă 3 comune. De ce nu poate fi băută apa

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Care a fost primul job al lui Toto Wolff. Acum este miliardar: „A fost un gest foarte umanitar din partea mea”
Care a fost primul job al lui Toto Wolff. Acum este miliardar: „A fost un gest foarte umanitar din partea mea”
Ingredientul care schimbă complet gustul plăcintei cu mere. Ce poți adăuga pentru un desert autentic
Ingredientul care schimbă complet gustul plăcintei cu mere. Ce poți adăuga pentru un desert autentic Catine.ro
Mesajul postat de Lewis Hamilton cu ocazia aniversării mamei sale. Cum arată cea care i-a dat viață multiplului campion mondial
Mesajul postat de Lewis Hamilton cu ocazia aniversării mamei sale. Cum arată cea care i-a dat viață multiplului...
Kerem Bürsin este din nou îndrăgostit? Ce se vehiculează în presa din Turcia despre actorul din Dragostea plutește în aer
Kerem Bürsin este din nou îndrăgostit? Ce se vehiculează în presa din Turcia despre actorul din Dragostea... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi introdusă în strategia de apărare. Argumentele Antoniei Pup, cercetătoare în securitate internațională
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi... Libertatea.ro
FMI ar vrea să introducem celebrul impozit progresiv din 2027: „Impozitezi fix oamenii care își permit să își mute rezidența fiscală”
FMI ar vrea să introducem celebrul impozit progresiv din 2027: „Impozitezi fix oamenii care își permit... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă de sfeclă roșie și borș de sfeclă roșie. Rețete pentru o toamnă caldă și plină de gust
Supă de sfeclă roșie și borș de sfeclă roșie. Rețete pentru o toamnă caldă și plină de gust HelloTaste.ro
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din... Antena3.ro
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat useit
Horoscopul zilei de 19 noiembrie 2025. Racii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 noiembrie 2025. Racii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
România importă energie chiar și de 1.000 de ori mai scumpă decât cea pe care o exportă
România importă energie chiar și de 1.000 de ori mai scumpă decât cea pe care o exportă Jurnalul
Rugăciunea de dimineață care schimbă energia întregii zile. Deschide-ți inima și lasă lumina să lucreze pentru tine
Rugăciunea de dimineață care schimbă energia întregii zile. Deschide-ți inima și lasă lumina să lucreze... Kudika
Cât se lasă jumările la foc ca să iasă crocante, dar moi în interior
Cât se lasă jumările la foc ca să iasă crocante, dar moi în interior Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Cazul fetiţei moarte la dentist. Momentul în care e resuscitată, analizat pe camerele de supraveghere
Cazul fetiţei moarte la dentist. Momentul în care e resuscitată, analizat pe camerele de supraveghere Observator
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață UseIT
Ouă poșate cu iaurt și unt aromat. Rafinamentul micului dejun turcesc
Ouă poșate cu iaurt și unt aromat. Rafinamentul micului dejun turcesc Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x