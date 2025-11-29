S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Oscar Piastri în pole position pe Lusail

Bătălia pentru pole position a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Antena este casa Formula 1™ în România. Spectacolul a ajuns în Qatar, în cel de-al 23-a weekend al sezonului. Vor avea loc 24 de curse, transmise integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Bătălia pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. în pole position pe circutul Lusail

Oscar Piastri în pole în cursa de mâine. Pilotul McLaren va fi urmat pe grilă de Lando Norris și de Max Verstappen. O altă sesiune de calificări de coșmar pentru piloții Ferrari.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Oscar Piastri a câștigat cursa de sprint din Qatar cu plecare din pole. Pilotul McLaren a fost urmat de George Russell și de Lando Norris.

Oscar Piastri a plecat din pole position în cursa de sprint, urmat de George Russell și de Lando Norris.

Oscar Piastri a fost cel mai rapid pilot în sesiunea de antrenamente. A fost urmat de coechipierul său, Lando Norris, și de Fernando Alonso.

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu din Qatar. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 28-30 noiembrie 2025

Circuitul Lusail, localizat la periferia capitalei Doha, a fost construit inițial doar pentru competițiile MotoGP. Circuitul are 5.419 kilometri, iar recordul îi aparține lui Lando Norris, din 2024, 1:22.384. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc aici în 2021.

Citește și: Program Formula 2™, Marele Premiu din Qatar, exclusiv în AntenaPLAY, 28 - 30 noiembrie 2025

Richard Verschoor a câștigat cursa de sprint din Formula 2™, cu plecare din pole position, după ce Oliver Goethe a pierdut pole-ul în urma unei penalizări de trei locuri pe grilă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!