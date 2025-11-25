Antena este casa Formula 1™ în România. Sezonul 2025 și 2026 sunt transmise integral pe canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Antena este casa Formula 1™ în România. Cursele seriilor suport sunt pline de spectacol motorizat. Formula 2™, Formula 3™, Porche Supercup și Formula 1 Academy pot fi urmărite exclusiv în AntenaPLAY.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat

Program Formula 2™, Marele Premiu din Qatar, exclusiv în AntenaPLAY, 28 - 30 noiembrie 2025

În acest weekend, pe Circuitul Lusail se va desfășura a 13-a rundă din Formula 2™ în sezonul 2025.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas. Spectacolul este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

Vineri, 28 noiembrie, de la ora 13:05, se va desfășura sesiunea de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la ora 18:10 se vor desfășura calificările, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 18:20 va avea loc cursa de sprint și va putea fi urmărită în exlusivitate în AntenaPLAY.

Duminică, 30 noiembrie, de la ora 14:00 va avea loc cursa Marelui Premiu din Qatar, exclusiv în AntenaPLAY.

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas. Lando Norris în pole position

Circuitul Lusail, aflat la periferia capitalei Doha, are o lungime de 5.419 km, iar prima cursă din Formula 2™ s-a desfășurat aici în 2024. Recordul pe circuit îi aparține lui Paul Aron (Hitech Pulse-Eight) în 2024, 1:25.115.

Pentru mai multe detalii legate de Formula 1™ accesați Antena Sport.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3CNN

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Citește și: Program Formula 1™ și F1 Academy, Marele Premiu din Las Vegas. Spectacolul e LIVE pe Antena3CNN și în AntenaPLAY, 21-23 noiembrie

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei a fost pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Lando Norris a câștigat pe Interlagos

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!