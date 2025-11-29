Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Bătălia pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Antena Căutare
Autor: Maria Petricu
Publicat: Sambata, 29 Noiembrie 2025, 21:07 | Actualizat Sambata, 29 Noiembrie 2025, 21:07
Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ în România. Spectacolul a ajuns în Qatar cu cea de-a 23-a cursă a sezonului. Vor avea loc 24 de curse, transmise integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu din Qatar. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 28-30 noiembrie 2025

Update 21:06: Oscar Piastri în pole pe Lusail.

Update 21:00: S-a reluat Q3.

Update 20:57: Se va relua Q3 la 21:00.

Update 20:56: Steag galben pentru curățarea resturilor de pe circuit.

Update 20:56: Steag roșu.

Update 20:55: Carlos Sainz, investigat pentru unsafe release, după ce a plecat cu stickere de la boxe.

Update 20:49: A început al treilea segment de calificări.

Update 20:45: Q3 va începe la 20:49.

Update 20:42: Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto și Alexander Albon nu fac pasul în Q3.

Update 20:26: A început al doilea segment de calificări în Qatar.

Update 20:23: Q2 va începe la 20:26.

Update 20:19: Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Lance Stroll și Franco Colapinto nu fac pasul în Q2.

Update 20:07: Alexander Albon va fi investigat după sesiunea de calificări.

Update 20:00: Alexander Albon, investigat pentru modul în care a intrat pe fast lane pentru așteptarea culorii verzi a semaforului pentru startul calificărilor.

Update 20:00: A început primul segment de calificări de pe Lusail.

Sesiunea de calificări va începe la 20:00, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY și va fi pregătită în studio începând cu ora 19:45.

Citește și: Program Formula 2™, Marele Premiu din Qatar, exclusiv în AntenaPLAY, 28 - 30 noiembrie 2025

Oscar Piastri a câștigat cursa de sprint din Qatar cu plecare din pole. Pilotul McLaren a fost urmat de George Russell și de Lando Norris.

Oscar Piastri a plecat din pole position în cursa de sprint, urmat de George Russell și de Lando Norris.

Oscar Piastri a fost cel mai rapid pilot în sesiunea de antrenamente. A fost urmat de coechipierul său, Lando Norris, și de Fernando Alonso.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat

Circuitul Lusail, localizat la periferia capitalei Doha, a fost construit inițial doar pentru competițiile MotoGP. Circuitul are 5.419 kilometri, iar recordul îi aparține lui Lando Norris, din 2024, 1:22.384. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc aici în 2021.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas. Spectacolul este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

george russell, oscar piastri și lando norris după cursa de sprint din qatar 2025
