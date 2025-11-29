Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Qatar. Bătălia pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Update 21:06: Oscar Piastri în pole pe Lusail.

Update 21:00: S-a reluat Q3.

Update 20:57: Se va relua Q3 la 21:00.

Update 20:56: Steag galben pentru curățarea resturilor de pe circuit.

Update 20:56: Steag roșu.

Update 20:55: Carlos Sainz, investigat pentru unsafe release, după ce a plecat cu stickere de la boxe.

Update 20:49: A început al treilea segment de calificări.

Update 20:45: Q3 va începe la 20:49.

Update 20:42: Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto și Alexander Albon nu fac pasul în Q3.

Update 20:26: A început al doilea segment de calificări în Qatar.

Update 20:23: Q2 va începe la 20:26.

Update 20:19: Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Lance Stroll și Franco Colapinto nu fac pasul în Q2.

Update 20:07: Alexander Albon va fi investigat după sesiunea de calificări.

Update 20:00: Alexander Albon, investigat pentru modul în care a intrat pe fast lane pentru așteptarea culorii verzi a semaforului pentru startul calificărilor.

Update 20:00: A început primul segment de calificări de pe Lusail.

Sesiunea de calificări va începe la 20:00

Oscar Piastri a câștigat cursa de sprint din Qatar cu plecare din pole. Pilotul McLaren a fost urmat de George Russell și de Lando Norris.

Oscar Piastri a plecat din pole position în cursa de sprint, urmat de George Russell și de Lando Norris.

Oscar Piastri a fost cel mai rapid pilot în sesiunea de antrenamente. A fost urmat de coechipierul său, Lando Norris, și de Fernando Alonso.

Circuitul Lusail, localizat la periferia capitalei Doha, a fost construit inițial doar pentru competițiile MotoGP. Circuitul are 5.419 kilometri, iar recordul îi aparține lui Lando Norris, din 2024, 1:22.384. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc aici în 2021.

